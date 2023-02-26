«بيان العقبة»: الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي يـتعهدان «خفض التصعيد»

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون في ختام اجتماع، هو الأول من نوعه منذ سنوات، عُقِد الأحد في مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن بـ«خفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف».

وشارك في الاجتماع رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني ماجد فرج ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «شين بيت» رونين بار ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي ومنسق البيت الأبيض للشؤون الأمنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك بحضور مسؤولين أمنيين من الأردن ومصر، بحسب «فرانس برس».

وأورد البيان الذي وزعته وزارة الخارجية الأردنية أن «الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أكدا التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما وجددا التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف».

العمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب

وأكدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية في البيان «استعدادهما المشترك والتزامهما العمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر على أن يشمل ذلك التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر».

كما «اتفق المشاركون أيضًا على دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر؛ حيث سيعمل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بحسن نية على تحمل مسؤولياتهما في هذا الصدد».

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واتفق الأطراف الخمسة، إسرائيل وفلسطين والأردن ومصر والولايات المتحدة، «على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم»، بحسب المصدر نفسه. و«اتفقوا على الاجتماع مجددًا في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية في شهر مارس المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه».

وقال البيان إن «الأردن ومصر والولايات المتحدة تعتبر هذه التفاهمات تقدمًا إيجابيًا نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها، وتلتزم بالمساعدة على تيسير تنفيذها وفق ما تقتضيه الحاجة». كما أكد الأطراف الخمسة «أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولًا وعملًا دون تغيير، وشددوا في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية/ الدور الأردني الخاص».

دفع نحو التهدئة

وفي وقت سابق الأحد، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال استقباله ماكغورك «أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية وإيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام»، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

كما أكد الملك خلال اللقاء «ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

توقف مفاوضات السلام بين إسرائيل وفلسطين

ومفاوضات السلام بين إسرائيل وفلسطين متوقفة منذ العام 2014. وكان مصدر رسمي أردني طلب عدم كشف هويته، قال أمس السبت، إن هذا اللقاء «يأتي في سياق الجهود المبذولة لوقف الإجراءات الأحادية للوصول إلى فترة تهدئة وإجراءات لبناء الثقة وصولا لانخراط سياسي أشمل بين الجانبين».

وأضاف إن «الاجتماع يأتي استكمالًا للجهود المكثفة التي يبذلها الأردن بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وبقية الأطراف لوقف الإجراءات الأحادية والتصعيد الأمني الذي يهدد بتفجير دوامات كبيرة من العنف».

وتابع أنه يهدف أيضًا إلى «الوصول إلى إجراءات أمنية واقتصادية تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني»، مشددًا على أن انعقاده يمثل «خطوة ضرورية للوصول إلى تفاهمات فلسطينية إسرائيلية توقف التدهور».

وقالت حركة فتح عبر «تويتر» إن قرار المشاركة في اجتماع العقبة ينبع من «مصلحة الشعب الفلسطيني وأهمية وقف المجازر»، مشددة على وجوب «اتخاذ مواقف صعبة وتحمل المسؤولية مع تفهم رفض بعض القوى للقاء».

تصاعد موجة العنف

لكن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نددت في بيان بمشاركة السلطة الفلسطينية في اللقاء، معتبرة أن «الاجتماع بالصهاينة خروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني واستهتار بدماء الشهداء ومحاولة مكشوفة لتغطيةً جرائم الاحتلال المستمرة، وضوء أخضر لارتكابه المزيد من الانتهاكات ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا».

ودعت الحركة في بيانها السلطة الفلسطينية إلى «التوقف عن هذا المسار غير المجدي والعبثي، وإلى عدم الرضوخ للإملاءات الصهيوأميركية التي تسعى لإدامة الاحتلال على أرضنا، على حساب حقوقنا الوطنية المشروعة». كما دعت الحركة السلطة الفلسطينية إلى أن «توقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وأجهزته الأمنية بلا رجعة».

وتأتي المحادثات بعد مقتل 11 فلسطينياً الأربعاء، بينهم فتى، وأصيب أكثر من 80 آخرين بجروح بالرصاص الحيّ في عملية نفّذها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بشمال الضفّة الغربية المحتلّة. منذ مطلع العام، قتل في أعمال العنف والمواجهات 61 فلسطينيا بينهم مقاتلون ومدنيّون بعضهم قصّر.

نتنياهو في عمان

عقد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني لقاء نادرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في 24 يناير في عمان، أكد خلاله «ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام»، داعيا إلى «وقف أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام».

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التقى الرئيس الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة نهاية يناير، في ختام جولة دبلوماسية سعى فيها إلى نزع فتيل التوتر.