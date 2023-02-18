  • Alwasat News
Atwasat

«القاعدة» يعلن عن تبادل أسرى مع الحوثيين في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 فبراير 2023, 09:44 مساء
«القاعدة» يعلن عن تبادل أسرى مع الحوثيين في اليمن
تظاهرة نظمها أنصار للحوثيين في العاصمة اليمينة صنعاء. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت جماعة أنصار الشريعة الموالية لتنظيم «القاعدة» السبت أنها أجرت عملية تبادل أسرى مع الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، استردت خلالها اثنين من عناصرها، وفق ما نقل موقع «سايت انتلجينس غروب» المتخصص.

ونقل الموقع عن بيان لأنصار الشريعة أنه تم تبادل سجينين حوثيين بمقاتلين «متطرفيين» هما القعقاع البيحاني وموحد البيضاني في 14 فبراير، بحسب «فرانس برس».

تزايد نشاط الجماعة الموالية للقاعدة ومسلحين موالين لتنظيم «داعش» المنافس في اليمن في خضم فوضى الحرب الأهلية بين الحكومة المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران. وتعتبر الولايات المتحدة أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من أخطر فروع الشبكة الجهادية العالمية.

 إطلاق سراح سجينين حوثيين ضمن عملية التبادل
وأكد مصدر أمني في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون عملية تبادل الأسرى، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. ووفق موقع «سايت انتلجينس غروب»، تم إطلاق سراح سجينين حوثيين ضمن عملية التبادل.

- ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» إلى 21 عسكريا
-  مقتل ثلاثة من تنظيم القاعدة بضربة جوية في اليمن

يدور النزاع في اليمن منذ عام 2015، عندما تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية لدعم الحكومة بعد أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من البلاد. وأودى الصراع مذاك بعشرات آلاف اليمنيين وتسبب بأزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم مع نزوح ملايين الأشخاص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا

«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا
«أكلات ماجدة» (20): من فرنسا.. كريم برولاي لذيذ وسهل التحضير

«أكلات ماجدة» (20): من فرنسا.. كريم برولاي لذيذ وسهل التحضير
«أدرينالين»: مع بوكلثوم (Bu Kolthoum)

«أدرينالين»: مع بوكلثوم (Bu Kolthoum)
«فلوسنا»: اتفاقية إيني غاز.. لصالح من؟

«فلوسنا»: اتفاقية إيني غاز.. لصالح من؟
«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!

«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!
بن إبراهيم: متابعة الـ100 مليون دينار للأندية ضرورة.. ومرحلة دعم الدولة لا بد أن تنتهي

بن إبراهيم: متابعة الـ100 مليون دينار للأندية ضرورة.. ومرحلة دعم الدولة لا بد أن...
غضب في تركيا بعد انهيار منازل «مقاومة للزلازل»

غضب في تركيا بعد انهيار منازل «مقاومة للزلازل»
منتخب الرغبي الليبي رجال يفوز على الأردن

منتخب الرغبي الليبي رجال يفوز على الأردن
كاريكاتير خيري - في الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير

كاريكاتير خيري - في الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير
الولايات المتحدة تخصص مليار دولار لتعزيز إنتاجها من القذائف المدفعية

الولايات المتحدة تخصص مليار دولار لتعزيز إنتاجها من القذائف المدفعية
ليبيا تتوج بفضية وبرونزية «عربية الرماية» قبل ظهور بن دلة في بطولة العالم

ليبيا تتوج بفضية وبرونزية «عربية الرماية» قبل ظهور بن دلة في بطولة العالم
أثرى أثرياء بريطانيا ينافس القوة الخليجية على شراء مانشستر يونايتد

أثرى أثرياء بريطانيا ينافس القوة الخليجية على شراء مانشستر يونايتد
أثرى أثرياء بريطانيا ينافس القوة الخليجية على شراء مانشستر يونايتد

أثرى أثرياء بريطانيا ينافس القوة الخليجية على شراء مانشستر يونايتد
العنف المسلح وأزمة الغذاء ورفع تعليق عضويات 3 دول.. أبرز موضوعات النقاش في قمة الاتحاد الأفريقي

العنف المسلح وأزمة الغذاء ورفع تعليق عضويات 3 دول.. أبرز موضوعات النقاش في قمة ...
في هافانا.. ينتحل شخصية فنان شهير ويلقي أموالا على محبيه

في هافانا.. ينتحل شخصية فنان شهير ويلقي أموالا على محبيه
العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا

العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا
صحراء السعودية تكتسي باللون الأرجواني (صور)

صحراء السعودية تكتسي باللون الأرجواني (صور)
للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات

للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات
للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات
4 دول لاتينية «قلقة بشدة» من توسع إسرائيل الاستيطاني
4 دول لاتينية «قلقة بشدة» من توسع إسرائيل الاستيطاني
مقتل 36 مدنيا في سورية جراء هجوم لـ«داعش»
مقتل 36 مدنيا في سورية جراء هجوم لـ«داعش»
ارتفاع ضحايا هجوم «داعش» في سورية إلى 53 قتيلا
ارتفاع ضحايا هجوم «داعش» في سورية إلى 53 قتيلا
هزتان أرضيتان تضربان جنوب شرق نابلس بقوة 3.2 و1.8 درجة
هزتان أرضيتان تضربان جنوب شرق نابلس بقوة 3.2 و1.8 درجة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيلي كوهين يلتقي البرهان في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي للسودان (صور)
إيلي كوهين يلتقي البرهان في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي ......
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن ......
الأسد يشكر الإمارات على المساعدات الإنسانية الضخمة إثر الزلزال
الأسد يشكر الإمارات على المساعدات الإنسانية الضخمة إثر ......
الجزائر تحتج على نقل الناشطة بوراوي لفرنسا وتستدعي سفيرها للتشاور
الجزائر تحتج على نقل الناشطة بوراوي لفرنسا وتستدعي سفيرها ......
قتيلان وخمسة جرحى في عملية «الدهس» بالقدس الشرقية
قتيلان وخمسة جرحى في عملية «الدهس» بالقدس الشرقية...
المزيد
«القاعدة» يعلن عن تبادل أسرى مع الحوثيين في اليمن
«القاعدة» يعلن عن تبادل أسرى مع الحوثيين في اليمن...
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن ......
تظاهرة للاتحاد التونسي للشغل احتجاجا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي
تظاهرة للاتحاد التونسي للشغل احتجاجا على الوضع الاقتصادي ......
هزتان أرضيتان تضربان جنوب شرق نابلس بقوة 3.2 و1.8 درجة
هزتان أرضيتان تضربان جنوب شرق نابلس بقوة 3.2 و1.8 درجة...
ارتفاع ضحايا هجوم «داعش» في سورية إلى 53 قتيلا
ارتفاع ضحايا هجوم «داعش» في سورية إلى 53 قتيلا...
المزيد