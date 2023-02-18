«القاعدة» يعلن عن تبادل أسرى مع الحوثيين في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جماعة أنصار الشريعة الموالية لتنظيم «القاعدة» السبت أنها أجرت عملية تبادل أسرى مع الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، استردت خلالها اثنين من عناصرها، وفق ما نقل موقع «سايت انتلجينس غروب» المتخصص.

ونقل الموقع عن بيان لأنصار الشريعة أنه تم تبادل سجينين حوثيين بمقاتلين «متطرفيين» هما القعقاع البيحاني وموحد البيضاني في 14 فبراير، بحسب «فرانس برس».

تزايد نشاط الجماعة الموالية للقاعدة ومسلحين موالين لتنظيم «داعش» المنافس في اليمن في خضم فوضى الحرب الأهلية بين الحكومة المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران. وتعتبر الولايات المتحدة أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من أخطر فروع الشبكة الجهادية العالمية.

إطلاق سراح سجينين حوثيين ضمن عملية التبادل

وأكد مصدر أمني في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون عملية تبادل الأسرى، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. ووفق موقع «سايت انتلجينس غروب»، تم إطلاق سراح سجينين حوثيين ضمن عملية التبادل.

- ارتفاع قتلى القوات اليمنية في هجوم تنظيم القاعدة على «أبين» إلى 21 عسكريا

- مقتل ثلاثة من تنظيم القاعدة بضربة جوية في اليمن

يدور النزاع في اليمن منذ عام 2015، عندما تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية لدعم الحكومة بعد أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من البلاد. وأودى الصراع مذاك بعشرات آلاف اليمنيين وتسبب بأزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم مع نزوح ملايين الأشخاص.