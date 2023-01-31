مقتل ثلاثة من تنظيم القاعدة بضربة جوية في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

أعن مسؤولان حكوميان يمنيان الثلاثاء، أن ثلاثة مقاتلين تابعين لتنظيم القاعدة، لقوا حتفهم في غارة يشتبه في أنها نُفّذت بطائرة مسيرة أميركية في شمال شرق اليمن الإثنين.

وقال المسؤولان لوكالة «فرانس برس»، إن الهجوم استهدف سيارة في محافظة مأرب التي كانت مسرحًا لقتال عنيف في السنوات الأخيرة، بين قوات الحكومة والحوثيين الذين كانوا يسعون للسيطرة عليها.

وصرح مسؤول حكومي طالبا عدم الكشف عن هويته بأن «ثلاثة من عناصر القاعدة قتلوا في غارة بطائرة مسيرة يعتقد أنها أميركية»، مضيفا أن «الثلاثة كانوا في سيارة في وادي عبيدة عندما استهدفتهم ضربة جوية ما أدى إلى مقتلهم على الفور».

أخطر فروع القاعدة

وأكد مسؤول ثان في سلطات محافظة مأرب الهجوم وحصيلة القتلى، ولم يصدر تعليق فوري من واشنطن.

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والولايات المتحدة هي الوحيدة التي تستخدم طائرات مسلحة من دون طيار في اليمن، حيث تستهدف باستمرار تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب.

وتعتبر الولايات المتحدة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي يتّخذ من اليمن مقرا له، من بين أخطر فروع «القاعدة».