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اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركيا وسورية وروسيا في يناير

القاهرة - بوابة الوسط السبت 31 ديسمبر 2022, 06:25 مساء
اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركيا وسورية وروسيا في يناير
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو. (الإنترنت)
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يعقد وزراء خارجية تركيا وسورية وروسيا اجتماعا «في النصف الثاني من يناير»، كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في خطوة جديدة من التقارب الذي بدأ بين أنقرة ودمشق.

وقال أوغلو لصحفيين وفق ما نقلت محطة «إن تي في» التلفزيونية التركية «قررنا عقد اجتماع ثلاثي في النصف الثاني من يناير. قد يعقد الاجتماع في بلد آخر»، بحسب «فرانس برس».

وكان اجتماع ثلاثي عقد الأربعاء في موسكو بين وزراء الدفاع التركي والسوري والروسي، هو الأول منذ اندلاع الحرب في سورية عام 2011 التي تسببت بتوتر كبير في العلاقات بين أنقرة ودمشق.

أردوغان يلتقي نظيره السوري بشار الأسد
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار منتصف ديسمبر الماضي إلى أنه قد يلتقي نظيره السوري بشار الأسد بعد اجتماعات على مستوى وزيري الدفاع ثم الخارجية. وتركيا، البلد المجاور لسورية، تعتبر أبرز داعمي المعارضة السياسية والعسكرية منذ اندلاع النزاع.

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وبحسب المحلّلين، تسعى موسكو لتحقيق تقارب بين هذين البلدين الحليفين لها واللذين يوحدهما «عدو» مشترك هو القوات الكردية الموجودة في شمال سورية والتي تصنّفها أنقرة بـ«الإرهابية» وتحظى بدعم واشنطن.

وشنّت أنقرة سلسلة من الغارات الجوية نهاية نوفمبر الماضي على مواقع للمقاتلين الأكراد في شمال سورية، مهدّدة بعملية برية جديدة بعد العمليات الثلاث التي شنّت منذ العام 2016.

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