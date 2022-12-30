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تظاهرات في شمال وشمال غرب سورية تنديداً باجتماع موسكو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 ديسمبر 2022, 04:54 مساء
تظاهرات في شمال وشمال غرب سورية تنديداً باجتماع موسكو
متظاهرون سوريون ضد التقارب التركي-السوري في ادلب، 30 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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تظاهر مئات السوريين الجمعة في شمال وشمال غرب البلاد منددين بالتقارب التركي السوري، بعد يومين من استضافة موسكو وزيري دفاع البلدين في اول لقاء رسمي منذ اندلاع النزاع عام 2011.

في مدينة الباب، كبرى مدن الشمال السوري والواقعة تحت سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة، رفع المتظاهرون رايات المعارضة ولافتات عدة، كتب في إحداها «من الأخير لن نصالح»، وفق ما أفاد مصوّر لوكالة فرانس برس.

وقال صبحي خبية (54 عاماً)، النازح من ريف دمشق خلال مشاركته في التظاهرة لفرانس برس «نحن لا نصالح ولا يمكن أن نصالح ولا نريد أن نصالح نظام (الرئيس بشار) الأسد». وأضاف مخاطباً تركيا «لا تكوني عوناً للأسد علينا، بل كوني معنا« معتبراً أنّ «من يريد أن يصالح فليفعل ذلك، لكن نحن لا نريد أن نصالح الأسد لأنه مجرم».

وجمعت موسكو الأربعاء وزراء الدفاع الروسي سيرغي شويغو والتركي خلوصي أكار والسوري علي محمود عباس في محدثات ثلاثية تطرقت إلى «سبل حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين«، وكذلك «الجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة»، بحسب موسكو. وجاء عقد اللقاء بعد مؤشرات عدة خلال الأشهر الأخيرة على تقارب بين دمشق وأنقرة التي كانت تعد أبرز داعمي المعارضة السياسية والعسكرية منذ اندلاع النزاع.

نموت.. ولا نصالح الأسد
ولم يستبعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي كان دعا الأسد مراراً الى التنحي عند اندلاع النزاع ووصفه بـ«القاتل»، امكانية عقد لقاء معه. وشهدت مناطق عدة في شمال محافظة حلب، تحت سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة تظاهرات مماثلة، بينها أعزاز وجرابلس ومارع، تحت مسمّى «نموت ولا نصالح الأسد»، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في مدينة إدلب (شمال غرب)، الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، خرج العشرات في تظاهرة، رددوا خلالها هتافات عدة بينها «إردوغان اسمع اسمع، دم الشهداء لا يباع». وقالت سلوى عبد الرحمن لفرانس برس «جئت للتظاهر رفضاً لتصريحات تدعو الى التقارب مع نظام الأسد المجرم الذي هجّر الناس ويعتقل مئات الآلاف»، مضيفة «لو اجتمع العالم كله، لن نصالح النظام المجرم».

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