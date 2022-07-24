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تحديث جديد لأنظمة تشغيل هواتف «آبل» يحل مشكلات قديمة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 10:41 صباحا
تحديث جديد لأنظمة تشغيل هواتف «آبل» يحل مشكلات قديمة
شعار شركة «آبل» في مدخل أحد متاجرها بالعاصمة الأميركية واشنطن، 14 نوفمبر 2021 (أ ف ب)
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كشفت شركة «آبل» أن التحديث الجديد الذي لأنظمة «iOS» المشغل لهواتفها، حمل معه عديد التصحيحات البرمجية، وحلولًا لمشكلات أرَّقت مستخدمي الهواتف الذكية خلال السنوات الماضية.

وتبعًا لـ«آبل» فإن «iOS 15.6» صحح عديد الثغرات البرمجية التي كان من الممكن استغلالها لاختراق بيانات الهواتف الذكية، كما حمل تعديلات على تطبيق « TV»  إذ بات بإمكان المستخدمين إعادة تحميل البرامج الرياضية عبر التطبيق، وإيقافها بشكل موقت أو إعادة مشاهدتها من جديد، كما عالج الإصدار بعض المشكلات في الذاكرة التي عانى منها بعض المستخدمين، وفق «روسيا اليوم».

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وعولجت مع الإصدار الجديد أيضًا المشكلات التي عانى منها بعض مستخدمي آيفون، التي كانت تظهر لهم أن وحدة التخزين في أجهزتهم ممتلئة رغم وجود مساحات تخزين فيها.

كما حل الإصدار الجديد مشكلات كانت تتسبب في بطء استجابة أجهزة «برايل» أو عدم تعاطيها مع المعلومات بشكل صحيح أثناء التعاطي مع معلومات البريد الإلكتروني.

التحديث الجديد لنظام تشغيل «آبل»
وفي «iOS 15.6» تم حل المشكلات مع متصفح Safari، التي كانت تتسبب سابقًا بعودة إظهار علامات التبويب لصفحات الويب المفتوحة سابقًا.

ويبلغ حجم التحديث الجديد 540 ميغابايت، ويمكن تحميله عبر التوجه إلى قائمة الإعدادات في هواتف آيفون، ومن ثم خيار «الضبط»، وبعدها خيار «General»، ومن ثم  خيار «Software update».

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