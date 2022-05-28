نفوق فيلة سومطرية حامل.. واشتباه بتسمم

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مسؤول في هيئة حفظ الطبيعة، الخميس، العثور على فيلة سومطرية حامل نافقة، في جزيرة سومطرة (شرقي إندونيسيا).

ويشتبه المسؤولون بأن الفيلة المنتمية إلى نوع فرعي مهدد بشكل حرج بالانقراض، نفقت جراء تعرضها لتسمم، حسب «فرانس برس».

وعُثر على جيفة الفيلة التي كانت في شهرها الثاني والعشرين من الحمل قرب مزرعة نخيل في مقاطعة رياو في جزيرة سومطرة التي تضم مجموعة مهددة بالانقراض من هذا النويع الأندر في العالم.

ووجد عامل زراعي أثناء عمله الفيلة نافقةً وأبلغ فورًا السلطات التي أخذت عينات من الجيفة وأجرت تشريحًا لها قبل دفنها.

الحفاظ على الموارد الطبيعية

قال رئيس الخدمات الإقليمية في هيئة الحفاظ على الموارد الطبيعية هارتونو «نتوقّع أن أنثى الفيل كانت تبلغ نحو 25 عامًا، وخلال الفحوص التي أجريت بعد التشريح وجدنا أنها حامل وكانت على وشك الولادة».

وأشار هارتونو إلى أن المتخصصين يحللون العينات لتحديد سبب الوفاة. ويشتبه المسؤولون في تعرض الفيلة إلى تسمم لأن رغوة بيضاء رُصدت في فمها عند العثور عليها.

وخلال السنوات الماضية، عُثر على أفيال نافقة في المقاطعة جراء تعرضها للتسمم أو الصيد الجائر. والعام 2016، قُطع رأس فيل سومطرة وأُزيلت أنيابه.

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ويشير الصندوق العالمي لحماية الطبيعة إلى أن أفيال سومطرة تندرج ضمن الأنواع المهددة بشكل حرج بالانقراض ويبلغ عددها بين 2400 إلى 2800 فيل فقط.

وأدى تدمير الموائل الطبيعية لأفيال سومطرة نتيجة إزالة الغابات إلى صراعات مع المزارعين الذين يعتبرون أن الفيلة تتسبب بأضرار.

وتمثل الفيلة كذلك ضحايا للصيد الجائر؛ إذ يسعى المهربون للحصول على أنيابها.