متجر تطبيقات «أبل» يعيد «بارلر»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 01:29 مساء

عادت شبكة «بارلر» الاجتماعية المحافظة التي تعد بين مستخدميها العديد من أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مجددا إلى متجر «آب ستور»، بعد أكثر من أربعة أشهر على حظرها من منصة تطبيقات «أبل».

وحظرت «بارلر» في 9 يناير من المجموعة الأميركية، بعد اتهامها بنشر رسائل تحريض على الكراهية والعنف خلال الهجوم على مبنى الكابيتول بواشنطن في 6 يناير، وفق «فرانس برس»، الثلاثاء.

وفي ذلك اليوم، اقتحم أنصار لدونالد ترامب مقر الكونغرس الأميركي بالتزامن مع جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر 2020.

وأكدت «أبل» أنها ستعيد «بارلر» إلى متجرها للتطبيقات الشهر الماضي، مشيرة إلى أن الشبكة الاجتماعية «عرضت تحديثات من حيث الإشراف على المحتوى».

من جانبها، قالت «بارلر»، الإثنين، إنها قدمت «أدلة دامغة إلى الكونغرس والجمهور أنه نظرا إلى جهودها لتحذير وكالات إنفاذ القانون من التهديدات الخطيرة والتحريض على العنف في 6 يناير، فإن تقييد بارلر وحظرها كان تصرفا غير عادل».

وقبل سحبها من متجري «أبل» و«غوغل»، كان لدى «بارلر» التي تقول إنها تكرس خدمتها لحرية التعبير، أكثر من 20 مليون مستخدم.

ووفقا لصحيفة «واشنطن بوست»، فإن الإصدار الجديد من التطبيق يستخدم أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لغربلة المحتوى الذي يحمل رسائل كراهية.

لكن في الوقت نفسه، ستبقى هذه المنشورات مرئية خارج نظام التشغيل «آي أو إس» الخاص بشركة «أبل» وفقا للصحيفة الأميركية: يمكن لمشتركي الشبكة رؤية تلك الرسائل على موقع «بارلر» الإلكتروني أو على التطبيق الذي يتم تنزيله من منصات أخرى غير «آب ستور». 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إعارات وانتقالات قبل إغلاق باب التسجيل في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مطالب بإجلاء حلفاء أفغان لأميركا قبل استكمال الانسحاب خوفا من انتقام «طالبان»
دولى
«لامبورجيني» تتجه نحو «كهربة» سياراتها
اقتصاد
بلينكن: تلقينا معلومات إضافية عن قصف مبنى يضم مكاتب إعلامية في غزة.. «ولا يمكنني...
دولى
5 آلاف عين لـ«ديزي» تراقب الكون
علوم وتكنولوجيا
بعد أكثر من عام.. السعودية تسمح لمواطنيها الذين تلقوا اللقاح بالسفر
عربى
كيف تحول حي بالقدس الشرقية إلى وسم يجوب العالم؟..«أنقذوا حي الشيخ جراح»
دولى
إعادة فتح مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في طرابلس
ليبيا
للمرة الثالثة.. واشنطن ترفض في الأمم المتحدة مسودة بيان حول النزاع في فلسطين
دولى
عسكري تركي متقاعد يدعو إردوغان لتوقيع اتفاق بحري مع فلسطين على غرار مذكرة ...
ليبيا
«واشنطن بوست»: إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة دقيقة التوجيه لإسرائيل بقيمة 735 ...
دولى
بالصور: رسوم شيركلا.. ثروة وطنية لا تُقدر بثمن
ثقافة وفن
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: الحقيقة وراء نقل سيارات رونالدو في منتصف الليل.. هل يستعد لمغادرة يوفنتوس؟