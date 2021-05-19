متجر تطبيقات «أبل» يعيد «بارلر»

عادت شبكة «بارلر» الاجتماعية المحافظة التي تعد بين مستخدميها العديد من أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مجددا إلى متجر «آب ستور»، بعد أكثر من أربعة أشهر على حظرها من منصة تطبيقات «أبل».

وحظرت «بارلر» في 9 يناير من المجموعة الأميركية، بعد اتهامها بنشر رسائل تحريض على الكراهية والعنف خلال الهجوم على مبنى الكابيتول بواشنطن في 6 يناير، وفق «فرانس برس»، الثلاثاء.

وفي ذلك اليوم، اقتحم أنصار لدونالد ترامب مقر الكونغرس الأميركي بالتزامن مع جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر 2020.

وأكدت «أبل» أنها ستعيد «بارلر» إلى متجرها للتطبيقات الشهر الماضي، مشيرة إلى أن الشبكة الاجتماعية «عرضت تحديثات من حيث الإشراف على المحتوى».

من جانبها، قالت «بارلر»، الإثنين، إنها قدمت «أدلة دامغة إلى الكونغرس والجمهور أنه نظرا إلى جهودها لتحذير وكالات إنفاذ القانون من التهديدات الخطيرة والتحريض على العنف في 6 يناير، فإن تقييد بارلر وحظرها كان تصرفا غير عادل».

وقبل سحبها من متجري «أبل» و«غوغل»، كان لدى «بارلر» التي تقول إنها تكرس خدمتها لحرية التعبير، أكثر من 20 مليون مستخدم.

ووفقا لصحيفة «واشنطن بوست»، فإن الإصدار الجديد من التطبيق يستخدم أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لغربلة المحتوى الذي يحمل رسائل كراهية.

لكن في الوقت نفسه، ستبقى هذه المنشورات مرئية خارج نظام التشغيل «آي أو إس» الخاص بشركة «أبل» وفقا للصحيفة الأميركية: يمكن لمشتركي الشبكة رؤية تلك الرسائل على موقع «بارلر» الإلكتروني أو على التطبيق الذي يتم تنزيله من منصات أخرى غير «آب ستور».