فرنسا تضبط 1,5 طنا من القنّب الهندي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الجمركية الفرنسية، الأربعاء، أنها ضبطت خلال نوفمبر في إقليم بيرينيه أوريانتال (جنوب فرنسا) نحو 1,5 طنا من القنب الهندي مصدرها إسبانيا وتُقدّر قيمتها بأكثر من 9,7 ملايين يورو.

وخلال إحدى عمليات التفتيش في مطلع الشهر الحالي، أوقفت شاحنة محمّلة بـ1497 كيلوغراما من القنّب الهندي موزعة على 40 حزمة، وفق «فرانس برس».

وأوضحت السلطات الجمركية في بيان أن «السائقين قالوا أثناء عملية التفتيش إنهم يتوجهون إلى المنطقة الباريسية وشاحناتهم فارغة»، مضيفا «عندما فتح عناصر الجمارك المقطورة، عثروا على حمولة تحوي حصرا حزما تنبعث منها رائحة قوية للقنّب الهندي».

وأشار البيان إلى أن التحقيق جار بإدارة المدعي العام الخاص للمحكمة الإقليمية في مارسيليا.