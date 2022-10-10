Atwasat

المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 11:42 صباحا
المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ألمانيا
الوريثة المزيفة أنا سوروكين في نيويورك، 9 مايو 2019 (أ ف ب)
alwasat radio

أكدت المليونيرة الروسية-الألمانية المزيفة آنا «ديلفي» سوروكين، غداة إطلاق سراحها بعدما أمضت سنوات في السجن في نيويورك إثر خداعها للنخبة المالية، أنها ستكافح من أجل عدم ترحيلها إلى ألمانيا والبقاء في المدينة الأميركية الكبرى.

وأُطلق سراح هذه الشابة الثلاثينية التي عاشت حياة فارهة وألهمت قصتها مسلسلا خياليا على «نتفليكس» وباتت ظاهرة على الشبكات الاجتماعية، بكفالة، مساء الجمعة، ووُضعت قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني داخل شقة في مانهاتن، وفق «فرانس برس».

وسُجنت آنا سوروكين لمدة عام ونصف عام في مركز احتجاز تابع لشرطة الهجرة الفدرالية على بعد مئة كيلومتر شمال نيويورك، بسبب تخطيها فترة الإقامة المسموح بها بموجب تأشيرتها السياحية.

وكان قُبض عليها العام 2017، وحُكم عليها بالسجن عامين بتهمة الاحتيال، وأودعت في أحد سجون نيويورك قبل إطلاق سراحها العام 2021 لحسن السلوك. ثم أعاد مكتب الهجرة والجمارك القبض عليها، قبل إطلاق سراحها بشروط وإصدار أمر بترحيلها إلى ألمانيا في فبراير، وهو قرار استأنفته سوروكين مرارا.

في مقابلة مطولة أجرتها جريدة «نيويورك تايمز» في منزلها بمانهاتن، قالت آنا سوروكين إنها رفضت إعادتها إلى ألمانيا من جانب سلطات الهجرة.

إنفينتينغ آنا
وقالت سوروكين «تركُهم يرحّلونني كان ليبعث بإشارة استسلام ويؤكد الصورة المرسومة عني كشخص سطحي لا يفكر إلا بالثراء الفاحش، وهو ببساطة لا يعكس الحقيقة». وأضافت «كان بإمكاني المغادرة لكنّي اخترت عدم القيام بذلك لأني أحاول إصلاح أخطائي. لدي تاريخ في نيويورك يجعلني أشعر بأني أهرب من شيء ما فيما لو انتقلت إلى أوروبا».

واختلقت آنا سوروكين هوية جديدة لها لدى وصولها إلى الولايات المتحدة العام 2016، مقدمة نفسها على أنها وريثة عائلة ثرية فيما هي في الواقع ابنة سائق شاحنة روسي انتقل إلى ألمانيا عندما كان يبلغ 16 عاما.

ومن خلال أكاذيب محبكة وثقة كبيرة بالنفس، استطاعت سوروكين الحصول على عشرات الآلاف من الدولارات كقروض من مصارف عدة.

وبين نوفمبر 2016 وأغسطس 2017، تمكنت سوروكين من السفر مجانا في طائرات خاصة كما بقيت لأشهر في فنادق فخمة بمانهاتن بدون دفع الفواتير، وفقا للمدعين في نيويورك الذين اتهموها بسرقة ما مجموعه 275 ألف دولار.

وعندما انخرطت أكثر بالنخبة في مدينة نيويورك، ركزت على مشروع طموح لفتح ملهى ليلي راقٍ وحاولت اقتراض 22 مليون دولار لتنفيذه.

وألهمت قصتها مسلسلا قصيرا بثته «نتفليكس» مطلع العام الحالي بعنوان «إنفينتينغ آنا» (Inventing Anna) مع جوليا غارنر بدور أنا سوروكين. وتقاضت سوروكين 320 ألف دولار من المنصة العملاقة لهذا المسلسل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ألمانيا

المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ألمانيا
فوائد صحية وغذائية مذهلة للقرنبيط والبروكلي

فوائد صحية وغذائية مذهلة للقرنبيط والبروكلي
بتهمة «معادية للسامية».. تقييد حسابات كانييه ويست على «إنستغرام» و«تويتر»

بتهمة «معادية للسامية».. تقييد حسابات كانييه ويست على «إنستغرام» و«تويتر»
خمس حكايات من زمن الفيدرالية (5/1) موت الشرانق أو حياتها

خمس حكايات من زمن الفيدرالية (5/1) موت الشرانق أو حياتها
«المريخ» السوداني يصل بنغازي قبل أسبوع من مواجهة «الأهلي طرابلس»

«المريخ» السوداني يصل بنغازي قبل أسبوع من مواجهة «الأهلي طرابلس»
«رويترز»: كوريا الشمالية تجري تدريبا تكتيكيا على العمليات النووية

«رويترز»: كوريا الشمالية تجري تدريبا تكتيكيا على العمليات النووية
شاهد في «وسط الخبر»: الشرطة في ليبيا.. 58 عاما من الانهيار والضعف الهيكلي

شاهد في «وسط الخبر»: الشرطة في ليبيا.. 58 عاما من الانهيار والضعف الهيكلي
تصنيف الفيفا: البرازيل الأولى عالميًا.. والمنتخب الليبي يتقدم مركزا

تصنيف الفيفا: البرازيل الأولى عالميًا.. والمنتخب الليبي يتقدم مركزا
«فلوسنا»: مقابلة مع وزير النفط والغاز محمد عون

«فلوسنا»: مقابلة مع وزير النفط والغاز محمد عون
«وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش

«وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش
«نسخة إلى الرأي العام»: رفع سعر فاتورة الكهرباء.. بين مناسبة الأسعار وجودة الخدمة

«نسخة إلى الرأي العام»: رفع سعر فاتورة الكهرباء.. بين مناسبة الأسعار وجودة ...
باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون

باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة

(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. ...
برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا

برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا
كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!

كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!
انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في أوكرانيا

انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في ...
كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه

كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه
في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية

في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
جمعية فرنسية تؤمن حياة هانئة للدجاجات البيّاضة
جمعية فرنسية تؤمن حياة هانئة للدجاجات البيّاضة
سعر قياسي جديد.. بيع ماسة وردية ب58 مليون دولار
سعر قياسي جديد.. بيع ماسة وردية ب58 مليون دولار
بالصور: رحمي مصاروة شيف يقدم للكلاب حلوى مخصوصة
بالصور: رحمي مصاروة شيف يقدم للكلاب حلوى مخصوصة
تقارير عن حرب أوكرانيا تحصد أبرز جوائز «بايو» الصحفية
تقارير عن حرب أوكرانيا تحصد أبرز جوائز «بايو» الصحفية
القضاء على نمر «آكل للبشر» في الهند
القضاء على نمر «آكل للبشر» في الهند
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رقم قياسي عالمي جديد في سويسرا لأكبر فطيرة روستي
رقم قياسي عالمي جديد في سويسرا لأكبر فطيرة روستي...
بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب
بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب...
كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟
كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟...
نفوق حوالي 200 حوت جنحت على شاطئ أسترالي
نفوق حوالي 200 حوت جنحت على شاطئ أسترالي...
«فورتشن بينك» ماسة وردية عملاقة للبيع بالمزاد في جنيف
«فورتشن بينك» ماسة وردية عملاقة للبيع بالمزاد في جنيف...
المزيد
المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ألمانيا
المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ......
فرنسا تفكر في إنشاء محكمة خاصة بالعنف الأسري
فرنسا تفكر في إنشاء محكمة خاصة بالعنف الأسري...
«البلياردو البشري» منشأة عملاقة تتيح للزائرين تفجير طاقتهم
«البلياردو البشري» منشأة عملاقة تتيح للزائرين تفجير طاقتهم...
القضاء على نمر «آكل للبشر» في الهند
القضاء على نمر «آكل للبشر» في الهند...
تقارير عن حرب أوكرانيا تحصد أبرز جوائز «بايو» الصحفية
تقارير عن حرب أوكرانيا تحصد أبرز جوائز «بايو» الصحفية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط