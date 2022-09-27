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آلة لتحضير الخبز وتوفيره مجانا في دبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 01:50 مساء
آلة لتحضير الخبز وتوفيره مجانا في دبي
موزغ آلي يوفر الخبز مجانا في دبي، 22 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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بدأت تنتشر في إمارة دبي الخليجية الغنية حيث يقيم الأثرياء وملايين العمال المهاجرين الفقراء، آلات ذكية مبرمجة مسبقا تقوم بتحضير الخبز وتوفيره مجانا للمحتاجين في خضم فترة من التضخم المتسارع.

فالمدينة الثرية التي تستورد غالبية احتياجاتها الغذائية تقريبا، ليست محصنة ضد ارتفاع الأسعار، وهو اتجاه عالمي تفاقم بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وفق «فرانس برس».

أمام واحدة من الآلات العشر التي جرى تجهيزها هذا الأسبوع، يراقب بيغاندر بعناية الشاشة التي تعمل باللمس وتسمح له بالاختيار بين الخبز العربي أو الخبز المخصص للسندويش أو الشباتي (الفطائر الهندية). ولا يمكن دفع الأموال ثمن الخبز، لكن الآلة تسمح بالتبرع عبر بطاقة الائتمان.

وقال الشاب النيبالي الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه والذي جاء مثل ملايين المهاجرين الآسيويين ليجرب حظه في مدينة تشتهر بمعالمها الفارهة «أخبرني أحد الأصدقاء أن هناك خبزا مجانيا، لذلك أتيت».

ويفيد مركز دبي للإحصاء أن مؤشر أسعار المواد الغذائية ارتفع بنسبة 8.75% في يوليو على أساس سنوي، في حين قفزت تكلفة النقل بأكثر من 38%.

وأطلق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، مبادرة «خبز السبيل» بهدف «مساندة العائلات والأسر المتعففة وفئة الأيدي العاملة بتوفير الخبز مجانا في مختلف أوقات اليوم في عدة منافذ معتمدة»، على ما أكد المركز. وتقول مديرة المركز، زينب التميمي، «الفكرة هي أن نصل إلى الأسر المتعففة واليد العاملة قبل أن تصل إلينا».

ويبلغ عدد سكان الإمارات الغنية بالنفط ما يقرب من 10 ملايين نسمة، نحو 90% منهم من الأجانب والمغتربين من الطبقة المتوسطة وخصوصا العمال الفقراء من آسيا وأفريقيا.

تضخم
وتعتمد دبي التي تتمتع باقتصاد متنوع، على ملايين العمال لبناء ناطحات السحاب ودعم قطاع الخدمات، من العقارات إلى السياحة الفخمة التي تشتهر بها.

ويقول بيغاندر الذي يعمل في غسل السيارات منذ ثلاث سنوات إنه يتقاضى ثلاثة دراهم (نحو 80 سنتا) عن كل سيارة، ويعتمد على إكراميات من الزبائن لتحصيل 700 إلى 1000 درهم شهريا. ويوضح «صاحب عملي يغطي السكن والمواصلات، لكنه لا يغطي الطعام».

وفي مؤشر على الصعوبات المتزايدة للعمالة الأجنبية، نُظم إضراب نادرا الحدوث في مايو بدبي قاده عمال التوصيل للمطالبة بتحسين الأجور في مواجهة ارتفاع أسعار الوقود.

وفي يوليو، أعلنت السلطات عن مضاعفة المساعدات الاجتماعية للأسر الإماراتية التي يقل دخلها عن 25 ألف درهم شهريا (حوالى سبعة آلاف دولار).

وقال الأردني فادي الرشيد وهو مدير عمليات في شركة يقيم بدبي منذ 20 عاما «نعيش وضعا اقتصاديا عنوانه التضخم وارتفاع أسعار الفائدة». وتابع «هناك العديد من الأشخاص الذين يتلقون أجورا منخفضة ولم يعد، مع ارتفاع تكاليف المعيشة، بإمكانهم تلبية قوت يومهم».

ووفقا لتقرير الهجرة في العالم الصادر عن الأمم المتحدة، تستضيف الإمارات العربية المتحدة نحو حوالى 8.72 ملايين مهاجر، معظمهم من الهند وبنغلادش وباكستان.

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