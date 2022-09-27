Atwasat

ارتفاع أسعار كلاب كورغي بعد وفاة الملكة إليزابيث

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 11:45 صباحا
ارتفاع أسعار كلاب كورغي بعد وفاة الملكة إليزابيث
كلبي الملكة إليزابيث الثانية «مويك» و«ساندي» ينتظران مرور موكب جنازة الملكة على مدخل قلعة وندسور، 19 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

لامست أسعار كلاب كورغي، وهو النوع الذي كانت تفضله الملكة إليزابيث الثانية، أرقاما قياسية في المملكة المتحدة منذ وفاة الملكة التي اقتنت مدى حياتها نحو 30 منها.

وقال ناطق باسم موقع «بيتس فور هومز» (Pets4Homes) الإلكتروني البريطاني لبيع الحيوانات المدللة، الإثنين، إن «الأسعار التي يطرحها مربو كلاب كورغي المسجلة رسميا وصلت إلى مستوى مرتفع جديد اليوم»، وفق «فرانس برس».

وأشار إلى أن متوسط الأسعار «تضاعف» في الأيام الثلاثة الماضية، مضيفا «في أحدث إعلانات البيع، تجاوزت أسعار بعض أنواع كورغي للمرة الأولى الـ2500 جنيه ( نحو 2690 دولارا)».

وشهد الموقع «عمليات بحث يومية عن كلاب كورغي أعلى بعشر مرات من الفترة نفسها خلال الأسبوع الماضي».

ويعكس هذا الارتفاع زيادة على طلب كلاب كورغي وأسعارا تجاوزت تلك المُسجلة خلال فترة جائحة «كوفيد-19» حين بلغت مبيعات الحيوانات المدللة ذروتها.

ذي كراون
واقتنت الملكة إليزابيث الثانية الكثير من هذه الكلاب الصغيرة مع تفضيلها سلالة «بيمبروك»، إضافة إلى «دورغي»، وهو تزاوج بين سلالتي كورغي وداشهند.

وتلقت إليزابيث الثانية أول كلب كورغي، واسمه سوزان، في عيد ميلادها الثامن عشر سنة 1944. ومنذ تلك الفترة، ارتفعت شعبية السلالة بنسبة 56%، على ما يقول «كينيل كلوب» الذي يشكل أكبر منظمة بريطانية متخصصة في صحة الكلاب وتدريبها.

وارتفعت أسعار كلاب كورغي أيضا عقب مسلسل «ذي كراون» الذي يتناول حياة الملكة إليزابيث الثانية، وتضاعفت أعداد كلاب كورغي «بيمبروك» المسجلة تقريبا بين الموسم الأول من المسلسل الذي عُرض سنة 2017 وسنة 2020، بحسب «كينيل كلوب».

وقبيل وفاتها في الثامن من سبتمبر، كان لدى الملكة كلبان من نوع كورغي، هما «ميوك» و«ساندي»، ظهرا في مراسم جنازتها على مدخل قلعة وندسور برفقة حارسين لدى مرور موكب التشييع مغادرا لندن بعد وداع تاريخي.

وكان الأمير أندرو، وهو الابن الأصغر للملكة، تبنى هذين الكلبين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)

ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟
عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»

عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»
«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14

«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14
احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» تختتم أعمال الدورة الأولى في طرابلس

احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» تختتم أعمال الدورة الأولى في طرابلس
«في التسعين» يناقش مصير الدوري بعد بيان الأندية

«في التسعين» يناقش مصير الدوري بعد بيان الأندية
بوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية

بوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية
العريبي: إلغاء الاحتراف ضروري والعودة لنظام الهواة أمر واجب

العريبي: إلغاء الاحتراف ضروري والعودة لنظام الهواة أمر واجب
رابطة «الليغا» تعلن موعد كلاسيكو الأرض في هذا التوقيت الليبي

رابطة «الليغا» تعلن موعد كلاسيكو الأرض في هذا التوقيت الليبي
العملات الرقمية تفقد 40 مليار دولار خلال ساعات

العملات الرقمية تفقد 40 مليار دولار خلال ساعات
«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة

«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل منتخبنا الأول

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل ...
تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي

تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي
بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب

بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي

وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي
الذين يستحقون التبجيل

الذين يستحقون التبجيل
رجل أعمال مقرب من الكرملين يقر بتأسيس مجموعة «فاغنر»

رجل أعمال مقرب من الكرملين يقر بتأسيس مجموعة «فاغنر»
«الرقابة الإدارية» تنشر تقريرها السنوي للعام 2021

«الرقابة الإدارية» تنشر تقريرها السنوي للعام 2021
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
محاكمة مصرف «غولدمان ساكس» في دعوى تحرش جنسي بموظفات
محاكمة مصرف «غولدمان ساكس» في دعوى تحرش جنسي بموظفات
محاكمة 4 أشخاص بتهمة الاحتيال في فرنسا بسبب «كبسولات قهوة»
محاكمة 4 أشخاص بتهمة الاحتيال في فرنسا بسبب «كبسولات قهوة»
بيع مقتنيات المشاهير لدعم «منظمة الصحة» في أوكرانيا
بيع مقتنيات المشاهير لدعم «منظمة الصحة» في أوكرانيا
القبارصة يحصدون «الذهب الأسود»
القبارصة يحصدون «الذهب الأسود»
بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب
بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«طرابلس للسيارات الكلاسيكية» ينظم جولة في شوارع المدينة لنزلاء «دار الوفاء»
«طرابلس للسيارات الكلاسيكية» ينظم جولة في شوارع المدينة ......
«صبايا في.آي.بي» مطعم غزاوي من النساء.. للنساء
«صبايا في.آي.بي» مطعم غزاوي من النساء.. للنساء...
جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا
جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا...
فلاح هندي قطع لسانه لتقديمه قربانا لآلهة
فلاح هندي قطع لسانه لتقديمه قربانا لآلهة...
رقم قياسي عالمي جديد في سويسرا لأكبر فطيرة روستي
رقم قياسي عالمي جديد في سويسرا لأكبر فطيرة روستي...
المزيد
آلة لتحضير الخبز وتوفيره مجانا في دبي
آلة لتحضير الخبز وتوفيره مجانا في دبي...
ارتفاع أسعار كلاب كورغي بعد وفاة الملكة إليزابيث
ارتفاع أسعار كلاب كورغي بعد وفاة الملكة إليزابيث...
«فورتشن بينك» ماسة وردية عملاقة للبيع بالمزاد في جنيف
«فورتشن بينك» ماسة وردية عملاقة للبيع بالمزاد في جنيف...
بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب
بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب...
القبارصة يحصدون «الذهب الأسود»
القبارصة يحصدون «الذهب الأسود»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط