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محاكمة 4 أشخاص بتهمة الاحتيال في فرنسا بسبب «كبسولات قهوة»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 12:45 مساء
محاكمة 4 أشخاص بتهمة الاحتيال في فرنسا بسبب «كبسولات قهوة»
كبسولات قهوة من ماركة «نسبريسو» ضمن معرض في «برلين»، 30 أغسطس 2017 (أ ف ب)
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يخضع أربعة أشخاص للمحاكمة بفرنسا في نوفمبر بتهمة الاحتيال، بعدما طلبوا بطريقة احتيالية ما يقرب من اثني عشر ألف كبسولة قهوة «نسبريسو» لإرسالها إلى ساحل العاج، على ما أعلنت النيابة العامة في منطقة كريتاي بضاحية باريس، السبت، لوكالة «فرانس برس».

فبين يونيو ويوليو 2022، «تقدم عدد من الضحايا بشكوى في قضايا احتيال إثر طلبيات بطريقة احتيالية للقهوة عبر حسابهم الإلكتروني على موقع +نسبريسو+»، وفق «فرانس برس».

وتعرّفت الشرطة إلى 35 ضحية لهذه العمليات في المجموع.

ويُشتبه في أن المتهمين الأربعة قرصنوا حسابات لعملاء «نسبريسو» وغيّروا المعلومات المرتبطة بهم، خصوصا ما يتعلق بعناوين التوصيل.

وكان هؤلاء يستلمون الطلبيات ويرسلونها إلى ساحل العاج، وفق النيابة العامة التي لفتت إلى أن «الدفع كان يحصل عند استلام الفاتورة، ما يعني أن الضرر يلحق بشركة نسبريسو»، بقيمة مقدرة بـ8600 يورو.

واعتمدت الشرطة على البيانات الهاتفية لكشف هوية المشتبه بهم المولودين بين 1967 و1987، وجميعهم غير معروفين سابقا لديها.

وأوقف المشتبه بهم الأربعة بمنازلهم بضاحية باريس، وسيخضعون للمحاكمة في 24 نوفمبر أمام محكمة الجنايات في كريتاي.

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