وفاة «وارن بافيت الهندي» الملياردير راكيش جونجونوالا

القاهرة - بوابة الوسط

توفي الملياردير الهندي راكيش جونجونوالا الذي جنى ثروته من البورصة وأطلقت عليه وسائل الإعلام المحلية لقب «وارن بافيت الهندي»، بحسب ما أعلن مكتبه، الأحد.

ونعى أبرز المسؤولين الهنود الملياردير الراحل البالغ 62 عاما، وفي مقدمهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي وصف عبر «تويتر» خبر رحيل جونجونوالا بأنه «محزن»، وفق «فرانس برس».

وكان الراحل يوصف بأنه «الثور الكبير» في «دلال ستريت»، وهي التسمية التي يشار بها إلى بورصة بومباي. وكانت ثروته تقدّر بنحو 3.5 مليار دولار، وكان يمتلك حصصا كبيرة من أسهم نحو ثلاثين من أبرز الشركات الهندية بالسوق المالية.

وهو اسثمر أخيرا نحو 35 مليون دولار للمساهمة بنحو 40 في المئة في رأسمال شركة الرحلات الجوية المنخفضة التكلفة الهندية «أكاسا إير»، التي دشنت رحلاتها، الأحد، وانضمت إلى سوق الطيران المزدحمة أصلا في الهند.

ورأى ناريندرا مودي أن جونجونوالا «النابض بالحياة والذكاء والبصيرة، يترك وراءه مساهمة لا تمحى في عالم المال».

وأكد مكتب جونجونوالا لوكالة «فرانس برس» أنه توفي، صباح الأحد، لكنه لم يعطِ مزيدا من التفاصيل.