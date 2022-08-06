تاجر مخدرات سجين يأمر عصابته الكولومبية بوقف اغتيال الشرطيين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن أحد وكلاء الدفاع عن «أوتونييل» أن تاجر المخدرات المسجون في الولايات المتحدة، أمر عصابته الكولومبية «كلان ديل غولفو» بوقف اغتيال الشرطيين.

وفي رسالة تلقتها وسائل الإعلام وأكد صحتها وكلاء الدفاع عن تاجر المخدرات، أمر دايرو أنطونيو أوسوغا المعروف بلقب أوتونييل أعضاء عصابة «كلان ديل غولفو» التي كان يتولى قيادتها حتى اعتقاله في أكتوبر بوقف أعمالهم «ضد قوات الأمن في كولومبيا».

وقتلت مجموعات مسلحة منذ بداية العام 36 شرطيا نتيجة أعمال عنف شنتها في البلاد، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

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وأشارت السلطات إلى أن عصابة «كلان ديل غولفو» مسؤولة عن 18 عملية اغتيال، قد تكون نفذتها لتثبت قوتها قبل مفاوضات محتملة ستجريها مع الرئيس اليساري الجديد غوستافو بيترو الذي يتولى منصبه الأحد.

فلول وجماعة

وتقدم العصابة التي شكلتها فلول الجماعات شبه العسكرية اليمينية المتطرفة وتضم نحو ثلاثة آلاف مقاتل ومنتسب، ما بين ألف وخمسة آلاف دولار في مقابل قتل شرطي أو عسكري.

وطلب أوتونييل من رجال عصابته وقف «الضربات المسلحة التي تحدث أضرار للسكان المدنيين».

وفي مايو الماضي، فرضت العصابة بقوة السلاح إضرابا في شمال البلاد، مما أدى إلى شل مئات البلدات وقتل ثمانية مدنيين.

وأوتونييل الذي دفع ببراءته في إحدى محاكم بروكلين الأميركية من تهم العمل الإجرامي وتصنيع الكوكايين وتصديره على المستوى الدولي، حض «الحكومة الجديدة على عقد اتفاق سلام» معه.