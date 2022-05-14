Atwasat

الصدفة تقود شرطيا أميركيا من أصل بولندي إلى لقاء غير متوقع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 04:24 مساء
الصدفة تقود شرطيا أميركيا من أصل بولندي إلى لقاء غير متوقع
الرئيس البولندي السابق ليخ فاليسا إلى جانب الشرطي البولندي لوكاس ليبيرت على إحدى طرق كونيتيكت السريعة، 11 مايو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

قادت الصدفة شرطيًا أميركيًا من أصل بولندي إلى مساعدة الرئيس البولندي السابق، ليخ فاليسا، بعد تعطل سيارته، على إحدى طرق ولاية كونيتيكت السريعة.

وأوضحت شرطة ولاية كونيتيكت الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة، الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنها تلقت بلاغًا عن رصد سيارة معطلة على الطريق السريع 84 في تولاند وفق «فرانس برس».

وعند وصول عناصر الشرطة إلى مكان تعطل السيارة، تفاجأوا بأن صاحبها هو الحائز جائزة نوبل للسلام وأول رئيس منتخب ديمقراطيًا في بولندا ليخ فاليسا، بحسب ما أشارت شرطة الولاية التي نشرت صورة تظهر فاليسا يجلس داخل سيارته مرتديًا سترة وبنطالًا باللون الأزرق ويصافح مبتسمًا أحد عناصر الشرطة.

- دعوة لفرقة «رولينغ ستونز» لدعم كفاح البولنديين «للحرية»

وأوضحت الشرطة في المنشور أن الشرطي لوكاس ليبرت، «المولود في بولندا، كان سعيدًا جدًا لكونه حظي بفرصة مساعدة شخصية بهذه الأهمية ولكونه تبادل معه حديثًا قصيرًا عن تاريخ بولندا».

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ليبرت (35 عامًا) الذي عاش في الولايات المتحدة وعمل فيها منذ أن كان في سن الثامنة عشرة، تحدث باللغة البولندية إلى ليخ فاليسا عن بولندا والحركة المناهضة للشيوعية التي مثّل النقابي السابق أحد أبرز وجوهها.

 ليخ فاليسا رمز الحرية
يشكل ليخ فاليسا رمزًا للحرية في بولندا، وهو زعيم تاريخي لنقابة التضامن العمالية وكان أول رئيس منتخب ديمقراطيًا لبولندا في مرحلة ما بعد الشيوعية (1990-1995).

ويزور فاليسا (78 عامًا) شمال شرق الولايات المتحدة «ليوفر دعمًا لقضية اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا إلى بولندا وعقد لقاءات مع منظمة «وورد أفيرز كاونسل أوف كونيتيكت» غير الحكومية ومع مكتب الحاكم (الديموقراطي) نيد لامونت»، وفق شرطة كونيتيكت.

ويضم شمال شرق الولايات المتحدة ملايين البولنديين والأوكرانيين والأميركيين يتحدرون من بولندا وأوكرانيا، وبرزوا تحديدًا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي

بث مباشر عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي
بث مباشر عبر قناة «WTV» خليج سرت يواجه الصداقة في الدوري الليبي

بث مباشر عبر قناة «WTV» خليج سرت يواجه الصداقة في الدوري الليبي
المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات

المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات
الهند تحظر صادرات القمح على خلفية تعرض أمنها الغذائي للتهديد

الهند تحظر صادرات القمح على خلفية تعرض أمنها الغذائي للتهديد
كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟

كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟
مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد

مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد
بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة

بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة
قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ

قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار

«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية

استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية
جريدة «الوسط»: تضارب بيانات يكشف الخلاف حول الإغلاق النفطي

جريدة «الوسط»: تضارب بيانات يكشف الخلاف حول الإغلاق النفطي
نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط

نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط
في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء

في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء
بحضور ممثلين عن التشكيلات المسلحة.. «مركز الحوار الإنساني» ينظم لقاء تشاوريا حول الأزمة الليبية

بحضور ممثلين عن التشكيلات المسلحة.. «مركز الحوار الإنساني» ينظم لقاء تشاوريا حول...
حكومة الوحدة ترد على تقرير لـ«العفو الدولية» طالبت فيه بإقالة رئيس جهاز دعم الاستقرار

حكومة الوحدة ترد على تقرير لـ«العفو الدولية» طالبت فيه بإقالة رئيس جهاز دعم ...
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم

بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم
شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا

شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
في عيدهن.. أمهات المكسيك ينتظرن عودة أبنائهن المخفيين قسرا
في عيدهن.. أمهات المكسيك ينتظرن عودة أبنائهن المخفيين قسرا
تبرئة «طاهي أميركي» شهير في قضية اعتداء جنسي
تبرئة «طاهي أميركي» شهير في قضية اعتداء جنسي
بيع «ذي روك» أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات
بيع «ذي روك» أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث ...
«تيسكو» تعتزم تأجير مساحات عمل مشتركة في متاجرها
«تيسكو» تعتزم تأجير مساحات عمل مشتركة في متاجرها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي
انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي...
هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟
هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟...
أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي
أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي...
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما...
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة ......
المزيد
الصدفة تقود شرطيا أميركيا من أصل بولندي إلى لقاء غير متوقع
الصدفة تقود شرطيا أميركيا من أصل بولندي إلى لقاء غير متوقع...
المكسيك تقترب من تشريع تناول الحشيشة لأغراض الترفيه
المكسيك تقترب من تشريع تناول الحشيشة لأغراض الترفيه...
قاعة ملاكمة في كييف لتنفيس الضغط المتراكم جراء الحرب
قاعة ملاكمة في كييف لتنفيس الضغط المتراكم جراء الحرب...
«تيسكو» تعتزم تأجير مساحات عمل مشتركة في متاجرها
«تيسكو» تعتزم تأجير مساحات عمل مشتركة في متاجرها...
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط