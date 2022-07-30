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برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 03:01 مساء
برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»
صورة نشرتها الشرطة العسكرية في ريو دي جانيرو في 28 يوليو 2022 تظهر غرفة احتُجزت فيها أم مع ولديها على يد الزوج مدة 17 عاما (أ ف ب)
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أعلنت الشرطة البرازيلية، الجمعة، نجاحها في تحرير امرأة وطفليها، بعد احتجازهم من جانب زوجها في ظروف مروعة لمدة 17 عامًا في ريو دي جانيرو.

وقالت الشرطة العسكرية في ريو دي جانيرو، التي أوقفت ربّ الأسرة، في بيان إن «الشابين اللذين يُعتقد أنهما ولدا الأم وزوجها المشتبه به، كانا مقيّدين ويعانيان سوء تغذية».

وتلقت الشرطة بلاغًا بشأن هذه الحالة من مجهول، ونفذت عمليتها الخميس في منطقة غواراتيبا الشعبية في غرب المدينة، وفق «فرانس برس».

الجفاف وسوء التغذية الحاد
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المرأة وولديها البالغين 19 و22 عاما، نُقلوا إلى المستشفى بعد وقت قصير من تحريرهم، وهم كانوا يعانون حالة من «الجفاف وسوء التغذية الحاد».

وبحسب موقع «جي 1» الإخباري، قالت الوالدة للسلطات إنها وولديها كانوا في بعض الأحيان يمضون ثلاثة أيام من دون طعام، وكانوا يتعرضون لاعتداءات جسدية ونفسية باستمرار.

ونقلت الأم عن لويس أنطونيو سانتوس سيلفا، زوجها منذ 23 عامًا، قوله لها «يجب أن تبقي معي حتى النهاية، لن تخرجي من هنا إلى أن تموتي».

وتُظهر صور نشرتها وسائل إعلام برازيلية، الولدين البالغين بجسم أشبه ببنية المراهقين بسبب سوء التغذية.

 اعتقدنا أنهما لن يعيشا
وقال أحد جيران العائلة لموقع «جي 1» المحلي «عندما رأينا الحالة التي يعانيها الولدان، اعتقدنا أنهما لن يعيشا حتى الأسبوع المقبل. حاولت التحدث إلى الأم في سيارة الإسعاف، لكنها لم تستطع التكلم لأنها كانت ضعيفة جدًا».

وقال الجيران للسلطات إن الوالد كان يُلقب بـ«دي جي» (منسق أسطوانات) لأنه اعتاد تشغيل الموسيقى لطمس صرخات ضحاياه.

ويشير البعض إلى أن بلاغات حصلت بشأن هذه الحالة قبل عامين، من دون أن تلقى أي تجاوب من السلطات.

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