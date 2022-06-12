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رسائل صوتية «مثيرة» لتوعية السويديين على النظافة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 يونيو 2022, 10:00 صباحا
رسائل صوتية «مثيرة» لتوعية السويديين على النظافة
حاوية تبث رسائل صوتية في مدينة مالمو السويدية في 8 يونيو 2022 (أ ف ب)
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لتشجيع السكان، غيّرت سلطات مدينة مالمو الرسائل الصوتية، التي تبثها حاويات النفايات فيها، وأصبحت تُسمَع بصوت أنثوي ناعم.

وكانت الرسائل الصوتية السابقة، التي تشكر السكان لرميهم النفايات فيها تُبث بصوت رجل ينطق بكلمات رصينة من دون أي إيحاءات، وفق «فرانس برس».

لكن في محاولة لجعل تجربة رمي النفايات أكثر لفتًا للانتباه، أصبح الصوت الآن ناعمًا ويبث رسائل شكر بنبرة وُصفت بأنها «مثيرة».

 حملة توعية 
أتت هذه الخطوة كجزء من حملة توعية في المدينة تهدف إلى تنظيف الأماكن العامة من خلال التشجيع على رمي النفايات داخل الحاويات.

وكانت ثالث أكبر مدينة سويدية جُهّزت قبل بضع سنوات بحاويات تُصدر رسائل صوتية، وكان لها دور في تشجيع السكان على المحافظة على مسافة آمنة بينهم خلال جائحة كوفيد-19.

وتطلق الحاويات المجهزة بجهاز كشف ووحدة صوت، رسالة صوتية قصيرة في كل مرة يفتحها الشخص ليرمي النفايات فيها.

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