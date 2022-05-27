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ميغن ماركل تكرم ذكرى ضحايا مجزرة يوفالدي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 مايو 2022, 10:18 صباحا
ميغن ماركل تكرم ذكرى ضحايا مجزرة يوفالدي
ميغان ماركل، الخميس 26 مايو 2022، أمام نصب تذكاري لضحايا مدرسة أوفالدي، تكساس (أ ف ب)
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شاركت ميغن ماركل، الخميس، في تكريم ذكرى ضحايا عملية إطلاق النار، التي شهدتها مدرسة ابتدائية في بلدة يوفالدي.

والمدرسة الواقعة في ولاية تكساس، قتل فيها شاب مسلّح 21 شخصاً هم 19 طفلاً ومدرّسان، الثلاثاء، حسب «فرانس برس».

وأمام نصب تذكاري مؤقت أقيم في الساحة المركزية في البلدة، انحنت زوجة الأمير البريطاني هاري (40 عاماً) ووضعت أمامه باقة من الزهر.

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بعدها، سارت ماركل، وهي ترتدي سروالاً من الجينز وقميص تي-شيرت وقبعة، في الساحة التي زُرعت صلباناً كتب على كلّ منها اسم أحد ضحايا المجزرة.

وقال ناطق باسم الدوقة إنّ ماركل قصدت يوفالدي بصفتها الشخصية وبصفتها أمّاً وذلك لتقديم التعازي والتعبير عن دعمها للأهالي الثكالى.

وانسحب الأمير هاري وزوجته من العائلة المالكة، قبل عامين ونصف، وهما يعيشان حالياً في كاليفورنيا مع طفليهما.

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