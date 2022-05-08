Atwasat

غياب هاري وميغن عن إطلاق احتفالات يوبيل الملكة إليزابيث

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 مايو 2022, 05:01 مساء
غياب هاري وميغن عن إطلاق احتفالات يوبيل الملكة إليزابيث
أفراد العائلة الملكية البريطانية على شرفة قصر باكينغهام، 9 يونيو 2018 (أ ف ب)
alwasat radio

كشف ناطق باسم قصر باكينغهام أن نجل إليزابيث الثانية الأمير أندرو وحفيدها هاري، وزوجته ميغن ماركل، سيغيبون عن شرفة القصر، خلال عرض عسكري سيطلق أوائل الشهر المقبل الاحتفالات بالذكرى السنوية السبعين لجلوس الملكة على العرش.

وقررت الملكة (96 عامًا) حصر الحضور بأفراد العائلة الملكية في الظهور الرسمي، بعد عرض عسكري سيُنظم للاحتفال بعيد ميلادها، وفق «فرانس برس»، السبت.

وقال ناطق باسم القصر في بيان، الجمعة، إن الأشخاص الذين سيظهرون إلى جانب الملكة على الشرفة في 2 يونيو هم فقط «أفراد العائلة الملكية الذين يتولون مهام رسمية بالنيابة عنها». وأضاف أن القرار اتّخذ «بعد دراسة متأنية».

اليوبيل البلاتيني للملكة
كانت التكهنات أشارت إلى أن الأفراد الثلاثة قد يحضرون الحدث، الذي يمتد على أربعة أيام من الاحتفالات باليوبيل البلاتيني للملكة، بما يشمل تنظيم حفلات شاي وحفلة موسيقية لموسيقى البوب وعرضًا يُنظم للعموم وسط لندن.

وفي مارس، ظهر الأمير أندرو (62 عامًا) للمرة الأولى منذ أن عقد تسوية في دعوى رفعتها امرأة أميركية ضده بتهمة الاعتداء الجنسي عليها، وبعد غضب شعبي بسبب صداقته مع الخبير المالي الأميركي جيفري إبستين المُتهم باعتداءات جنسية عدة.

ووصلت الملكة إليزابيث إلى حفل تأبين زوجها الراحل الأمير فيليب برفقة قائد المروحية السابق في البحرية الملكية الأمير أندرو، وكانت بحال صحية متعبة وتجد صعوبة في المشي والوقوف.

واعتُبر دوره البارز في حفل التأبين الذي نُظم في وستمنستر آبي ونقلته قنوات تلفزيونية أنه إشارة إلى أن والدته ترى أنه لا يزال يتمتع بدور في المناسبات العائلية.

-  كيف بدت إليزابيث قبل «يوبيل» جلوسها على العرش؟

وأثار ظهوره الذي ركزت عليها التغطية الإعلامية جدلًا واسعًا، وقد يُنظر إلى إعلان الملكة عن عدم حضوره العرض العسكري «تروبينغ ذي كولور» على أنه إشارة إلى عدم رغبة القصر في تكرار ظهوره إلى جانب العائلة في المناسبات الرسمية.

ونفى دوق يورك الأمير أندرو مزاعم المرأة الأميركية بالاعتداء الجنسي عليها، ولا يزال مجرّدًا من ألقابه العسكرية الفخرية ومن دوره في الجمعيات الخيرية، ما يحرمه من أي دور ملكي رسمي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(شاهد): أوكرانيا تعلن تدمير زورق إنزال روسي في جزيرة «الثعبان» بالبحر الأسود

(شاهد): أوكرانيا تعلن تدمير زورق إنزال روسي في جزيرة «الثعبان» بالبحر الأسود
ستون مفقودا إثر قصف مدرسة في شرق أوكرانيا (فيديو)

ستون مفقودا إثر قصف مدرسة في شرق أوكرانيا (فيديو)
الأسئلة الصحيحة الغائبة في الحرب الروسية الأوكرانية

الأسئلة الصحيحة الغائبة في الحرب الروسية الأوكرانية
الدعم النفسي لنساء تعرضن لاعتداءات بالحمض الكاوي

الدعم النفسي لنساء تعرضن لاعتداءات بالحمض الكاوي
الجفاف والحرب الأوكرانية يضربان موسم الحنطة في العراق

الجفاف والحرب الأوكرانية يضربان موسم الحنطة في العراق
كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي

كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس

في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس
شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء الأزمة

شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء ...
«سي آي إيه»: بوتين «لا يعتقد أنه يمكن أن يسمح لنفسه بأن يخسر» في أوكرانيا

«سي آي إيه»: بوتين «لا يعتقد أنه يمكن أن يسمح لنفسه بأن يخسر» في أوكرانيا
مدير الـ«سي آي إيه»: لا «دليل ملموسا» على نية روسيا استخدام أسلحة نووية تكتيكية

مدير الـ«سي آي إيه»: لا «دليل ملموسا» على نية روسيا استخدام أسلحة نووية تكتيكية
هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط الاختيار

هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط ...
غيابات تهدد «الأهلي طرابلس» أمام «أورلاندو» والجماهير تتجه إلى بنينا رغم قرار «كاف»

غيابات تهدد «الأهلي طرابلس» أمام «أورلاندو» والجماهير تتجه إلى بنينا رغم قرار ...
سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: أنت حر

سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: أنت حر
أوكرانيا ستخسر ثلث محصولها من القمح بسبب الحرب

أوكرانيا ستخسر ثلث محصولها من القمح بسبب الحرب
محكمة في كاليفورنيا تعلن أسباب رفض شكوى ترامب ضد «تويتر»

محكمة في كاليفورنيا تعلن أسباب رفض شكوى ترامب ضد «تويتر»
ليبيا ونظرية الألعاب

ليبيا ونظرية الألعاب
«جهاز دعم الاستقرار» يرد على تقرير منظمة العفو الدولية

«جهاز دعم الاستقرار» يرد على تقرير منظمة العفو الدولية
كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات

كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
ثعلب يقتل 25 طائر نحام داخل حديقة واشنطن للحيوانات
ثعلب يقتل 25 طائر نحام داخل حديقة واشنطن للحيوانات
توقيف شرطي هندي بتهمة اغتصاب مراهقة حضرت للإبلاغ عن تعرضها للاعتداء
توقيف شرطي هندي بتهمة اغتصاب مراهقة حضرت للإبلاغ عن تعرضها ...
ميزوري تعدم رجلا مدانا في قضايا عمرها ربع قرن
ميزوري تعدم رجلا مدانا في قضايا عمرها ربع قرن
«قصة حب» وراء فرار مجرم خطير من سجن أميركي
«قصة حب» وراء فرار مجرم خطير من سجن أميركي
حفل زفاف في موقف سيارات
حفل زفاف في موقف سيارات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته
بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته...
هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟
هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟...
أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي
أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي...
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما...
قلق في فرنسا لتعرض مرتادي النوادي الليلية لوخزات غامضة
قلق في فرنسا لتعرض مرتادي النوادي الليلية لوخزات غامضة...
المزيد
غياب هاري وميغن عن إطلاق احتفالات يوبيل الملكة إليزابيث
غياب هاري وميغن عن إطلاق احتفالات يوبيل الملكة إليزابيث...
الدعم النفسي لنساء تعرضن لاعتداءات بالحمض الكاوي
الدعم النفسي لنساء تعرضن لاعتداءات بالحمض الكاوي...
شحنة كوكايين تصل مصنع بن سويسري بالخطأ
شحنة كوكايين تصل مصنع بن سويسري بالخطأ...
حفل زفاف في موقف سيارات
حفل زفاف في موقف سيارات...
«قصة حب» وراء فرار مجرم خطير من سجن أميركي
«قصة حب» وراء فرار مجرم خطير من سجن أميركي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط