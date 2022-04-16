تعليق قرار التخلص من أرانب باريس

القاهرة - بوابة الوسط

باتت الأرانب في مأمن، بعدما علقت باريس العمل بقرار يتيح التخلص منها بوصفها مصدر إزعاج.

وصدر القرار العام 2021 بهدف وقف ما قالت السلطات إنه ضرر تتسبب به الأرانب، خصوصا في الحدائق الكبيرة التي تحيط بمجمع ليزانفاليد في العاصمة الفرنسية، وفق «فرانس برس».

وأثار القرار الذي كان يسمح لسلطات باريس بالتخلص من الأرانب، غضب الجماعات المحلية الناشطة في مجال حقوق الحيوانات، إذ سرعان ما حصلت على أمر قضائي بتعليق العمل بالقرار.

حكم قضائي

وقالت جمعية «باري أنيمو زوبوليس» إن قائد شرطة باريس، ديدييه لالومان، علق العمل بالقرار من دون انتظار صدور حكم قضائي نهائي.

وصدر الأمر الجديد في 2 فبراير، واطلعت «فرانس برس» عليه بعدما نشرته أولا جريدة «لو باريزيان» اليومية.

وأشارت رئيسة جمعية «باري أنيمو زوبوليس» أماندين سانفيسان إلى أن شرطة باريس لم تقدم أي دليل على أن الأرانب تتسبب بضرر.

وأضافت «نعمل من أجل التعايش السلمي مع الحيوانات التي تعيش في المدينة ونريد الترويج لأساليب غير مميتة لها».

وتشير السلطات المحلية إلى أن حوالى 250 أرنبا بريا تعيش في باريس، وتتزايد أعداد هذه الحيوانات إلى جانب أنواع أخرى من بينها الثعالب والبجع.