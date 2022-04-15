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هاري وميغن يزوران الملكة إليزابيث

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 أبريل 2022, 01:48 مساء
هاري وميغن يزوران الملكة إليزابيث
الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل في نيويورك، 23 سبتمبر 2021 (أ ف ب)
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أعلن ناطق باسم الزوجين، أن الأمير هاري زار جدته الملكة إليزابيث الثانية، الخميس، ترافقه زوجته ميغن خلال توقف في بريطانيا في طريقهما إلى لاهاي.

ويتوجه الزوجان إلى هولندا لحضور ألعاب «إنفيكتس غايمز» الرياضية المخصصة للمحاربين القدامى الجرحى والمعوقين، والتي أسسها الأمير هاري وتُفتتح هذا الأسبوع، وفق «فرانس برس».

وأفاد عدد من وسائل الإعلام بأن الزوجين زارا الملكة في قصر ويندسور الذي تقيم فيه راهنا ويقع على بعد نحو 40 كيلومترا من لندن. وجاءت الزيارة قبل ايام قليلة من عيد ميلاد إليزابيث السادس والتسعين.

-الأمير هاري متهم بـ«الاستهانة» بالملكة إليزابيث

وهذه المرة الأولى يأتي فيها هاري (37 عاما) وميغن (40 عاما) معا إلى بريطانيا منذ انسحابهما المدوي من العائلة المالكة قبل عامين ونصف عام، وانقالهما إلى ولاية كاليفورنيا حيث يعيشان راهنا.

واعتبرت جريدة «ذي صن» أن الأمير هاري أظهر «استهانة» بالملكة إليزابيث الثانية لتغيبه في نهاية مارس عن صلاة الجناز التذكارية التي أقيمت عن راحة نفس جده الأمير فيليب الذي توفي قبل سنة عن عمر يناهز التاسعة والتسعين.

 70 عاما على توليها التاج
وقال ناطق باسم الزوجين لدى إعلانه يومها تغيبهما عن الجناز، إنهما يأملان في أن يزورا قريبا الملكة، فيما تُقام في مطلع يونيو المقبل احتفالات تستمر أياما بمرور 70 عاما على توليها التاج.

وأدى انسحاب الأمير هاري من العائلة المالكة إلى توقف تلقائي للحماية الأمنية التي كان يحظى بها والممولة من أموال المكلفين البريطانيين.

واقترح هاري أن تكون الحماية على نفقته الخاصة، وطعن أمام القضاء في رفض وزارة الداخلية البريطانية عرضه هذا.

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