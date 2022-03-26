دبي تعرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات

القاهرة - بوابة الوسط

عرضت دار كريستيز للمزادات في دبي أمام الجمهور، للمرة الأولى، ماسة بيضاء وُصفت بأنها «الأكبر» من نوعها في تاريخ المزادات.

يأتي ذلك قبل طرحها للبيع في مايو المقبل بسعر يُتوقع أن يصل إلى 30 مليون دولار، وفق «فرانس برس».

وأشارت كريستيز إلى أن الماسة المسماة «The Rock» (الصخرة) هي قطعة ضخمة على شكل إجاصة بزنة 228.31 قيراط تم استخراجها وصقلها في جنوب أفريقيا قبل أكثر من 20 عامًا.

وبعد عرضها لأول مرة أمام الجمهور في دبي في الفترة ما بين 26 و29 مارس الجاري، ستُنقل الماسة إلى تايبيه ونيويورك ثم إلى جنيف حيث ستُطرح للبيع في مزاد تنظمه دار كريستيز في 11 مايو المقبل.

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