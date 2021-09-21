حفيدة الملكة إليزابيث ترزق بطفلتها الأولى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021, 04:42 مساء
الأميرة بياتريس وزوجها إدواردو مابيلي موتزي في ويمبلدون في جنوب غرب لندن في 8 يوليو 2021 (أ ف ب)

أعلن قصر باكنغهام أن الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، أنجبت طفلتها الأولى من زوجها إدواردو مابيلي موتزي.

وهو ثاني حفيد يولد، خلال بضعة أشهر، للأمير أندرو الملاحق أمام القضاء من امرأة في الولايات المتحدة تتهمه بالاعتداء عليها جنسيا عندما كانت قاصرا. وهي اتهامات يدحضها الابن الثاني للملكة إليزابيث، وفق «فرانس برس».

وجاء في بيان صادر عن قصر باكنغهام «إنه لمن دواعي سرور بياتريس وزوجها الإعلان عن ولادة ابنتهما سالمة عند الساعة 23:42 من يوم السبت الواقع في 18 سبتمبر 2021 في مستشفى تشيلسي أند ويستمنستر في لندن»، مع الإشارة إلى أن الأمّ وطفلتها «بخير».

ويبلغ وزن المولودة حوالى 2.8 كيلوغرام ولم يكشف عن اسمها بعد هي في المرتبة الحادية عشرة في ترتيب خلافة عرش إنجلترا. وهي الطفلة الثانية عشرة من أحفاد الملكة إليزابيث الثانية، بعد ولادة ابنة الأمير هاري وميغن ماركل في يونيو.

وكانت الأميرة بياتريس (33 عاما) تزوّجت في يوليو 2020 من إدواردو مابيلي موتزي (37 عاما) الذي له طفل من علاقة سابقة. أما الأميرة يوجيني، الشقيقة الصغرى لبياتريس، فقد أنجبت صبيّا في فبراير أسمّته أوغوست.
 

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