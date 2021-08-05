طالب يتنكر لأداء امتحانات الثانوية العامة مكان صديقته

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 11:10 صباحا
طلاب يؤدون امتحانات البكالوريوس في فرنسا 17 يونيو 2021 (أ ف ب)

يمثل طالب سنغالي تنكّر بزيّ امرأة لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة محلّ صديقته في وسط البلاد قبل كشف أمره وتوقيفه، أمام القضاء، الخميس، مع حبيبته بتهمة «التحايل في الامتحانات»، بحسب ما أعلن محامي المتهمين.

ووضع الطالب الذي يدرس في جامعة بشمال البلاد مع صديقته في سجن ديوربيل (وسط) على ذمّة التحقيق، بعد استجوابهما ليومين، بحسب ما أفاد المحامي سورين نديونغه وفقا لوكالة «فرانس برس».

ومن المرتقب أن يمثل الحبيبان في الخامس من أغسطس أمام القضاء في محكمة ديوربيل بتهمة «الاحتيال في الامتحانات والتواطؤ في الاحتيال»، وفق المحامي.

وكان الطالب الذي لم يُكشف عن عمره قد ذهب إلى ديوربيل لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية العامة محلّ صديقته التي تدرس في مدرسة ثانوية في هذه المدينة، بحسب الادعاء.

ونُشرت صور له على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو يرتدي فستانا أحمر مزيّنا بتصاميم سوداء مع وشاح وغطاء رأس.

وفضح أمره في ثالث أيام الامتحانات عندما كان يجري اختبار الإنجليزية. فقد استغرب المراقبون لباسه، بحسب الصحافة، واتصلوا بالشرطة التي أوقفته مع صديقته.

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