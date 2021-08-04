توقيف امرأة سبعينية لتزعمها شبكة مخدرات في البرتغال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 04:45 مساء
صورة لرجل يحمل في يده بعضًا من الميثامفيتامين بهراري، 9 يونيو 2021 (أ ف ب)

أوقفت إسبانية في التاسعة والسبعين من العمر يُشتبه في أنها تتزعَّم شبكة للاتجار بالمخدرات، في البرتغال، بحسب ما أعلنت السلطات الإسبانية.

وبحسب الحرس المدني الإسباني، كانت هذه المرأة التي تجاوزت سنّ التقاعد منذ فترة طويلة تدير مجموعة تستورد الكوكايين من جمهورية الدومينيكان إلى البرتغال، وفق «فرانس برس».

وأوقفت في فيلا ريال بشمال البرتغال مع إسبانيين آخرين في السادسة والعشرين والستين من العمر، في سياق عملية نفَّذتها قوى الأمن الإسبانية والبرتغالية.

وجاء في بيان صادر عن الحرس المدني «كانوا يهرِّبون المخدرات إلى شبه الجزيرة الإيبيرية عبر الموانئ البرتغالية من خلال شركة مؤسسة وفق القانون لاستيراد المرجان من جمهورية الدومينيكان».

وأوضح البيان أن «المرأة البالغة 79 عامًا كانت زعيمة المجموعة ومديرة الشركة الواجهة ومؤسستها».

وكانت هذه المجموعة تبيع المخدرات بالجملة لتجار آخرين يسوِّقون الكوكايين خصوصا في جنوب إسبانيا.

وتُعدّ شبه جزيرة إيبيريا مدخلًا رئيسيًا للكوكايين المهرَّبة إلى أوروبا. ولا يتوانى التجار عن اللجوء إلى أساليب واستراتيجيات مبتكرة ترقى أحيانًا إلى مصاف سيناريوهات أفلام هوليوودية.

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