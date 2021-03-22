الإعدام لرجلين لإدانتهما باغتصاب امرأة على الطريق في باكستان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 10:03 صباحا
عناصر شرطة أمام مدخل محكمة في لاهور، 20 مارس 2021 (أ ف ب)

أصدرت محكمة باكستانية، السبت، حكمًا بإعدام رجلين لإدانتهما باغتصاب امرأة باكستانية - فرنسية، في قضية أثارت موجة تظاهرات في مدن عدة في هذا البلد المحافظ، ودفعت الحكومة إلى تشديد التشريعات في هذا المجال.

وقال شودهري قاسم أرائين، وهو أحد محامي الرجلين، لوكالة «فرانس برس»، «حُكم عليهما بالإعدام»، في قرار يعتزم وكلاء الدفاع عن الرجلين الطعن به.

وتعرضت الضحية للاغتصاب في سبتمبر على مرأى من أطفالها، بعدما نفد الوقود في سيارتها على الطريق قرب مدينة لاهور (شرق باكستان).

وشكّلت الحادثة شرارة لتظاهرات عدة، طالب خلالها المحتجون بتعزيز حماية النساء، ونددوا بتصريحات شرطي بدا كأنه يحمّل الضحية مسؤولية ما حلّ بها.

وردت الحكومة الباكستانية من خلال قانون جديد يلحظ خصوصًا عقوبة الإخصاء الكيميائي للرجال الضالعين في عمليات اغتصاب، في تدبير حظي بدعم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وتطبق أنحاء واسعة في باكستان قوانين توصف بأنها ذكورية خصوصًا لكونها تشرّع قمع النساء من خلال منعهن على سبيل المثال من اختيار الزوج أو العمل خارج المنزل.

كما أثار قائد شرطة لاهور عمر شيخ تنديدًا واسعًا إثر الاغتصاب الجماعي للمرأة الباكستانية - الفرنسية، في سبتمبر؛ بسبب تصريحات ألمح فيها إلى مسؤولية للضحية في ما حصل؛ لأنها كانت تقود السيارة بمفردها ليلًا من دون رجل إلى جانبها.

وقال شيخ إن أحدًا في باكستان لا يمكنه السماح لبناته وشقيقاته بالتنقل بمفردهن في هذا الوقت المتأخر. وأضاف: «عائلتها فرنسية وزوجها يعيش في فرنسا. هي فعلت ذلك؛ لأنها تستند إلى فرنسا، وكانت تظن أننا في مجتمع آمن بالمقدار عينه لفرنسا». وتقضي حوالي ألف امرأة باكستانية سنويًّا في ما يُسمى بـ»جرائم الشرف».

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