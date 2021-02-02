نائبة أميركية تكشف تعرضها لاعتداء جنسي في الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 03:30 مساء
النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز كما بدت خلال جلسة مناقشة برلمانية عبر الإنترنت، 2 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

كشفت النائبة الديموقراطية عن ولاية نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز في بث حي مؤثر عبر «إنستغرام»، الإثنين، أنها نجت في الماضي من اعتداء جنسي، مشيرة إلى أنها خافت من الموت خلال الاعتداء الذي نفذه مناصرون للرئيس الأميركي على مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وقالت كورتيز التي تُعتَبَر رمز اليسار التقدمي الأميركي «لقد نجوت من اعتداء جنسي لكني لم أخبر عنه كثيرًا من الناس في حياتي»، من دون أن تفصح عن المزيد من المعلومات في شأن مكان هذا الاعتداء وتاريخ حصوله، وفق «فرانس برس».

وتحدثت أوكاسيو كورتيز عن الخوف الذي شعرت به أثناء الهجوم على مبنى الكابيتول وكيف اضطرت الى الاختباء، قائلة «اعتقدت أنني سأموت».

واستقطب مقطع الفيديو الذي نشرته النائبة أكثر من 350 ألف مشاهدة، وامتدح المستخدمون شجاعتها وصدقها.

وقالت النائبة كيتي بورتر لـ«إم إس إن بي سي» إنها أعطت كورتيز حذاء رياضيا أثناء الاعتداء لوضعه في حال اضطرت إلى «الجري للنجاة بحياتها»، فكان جواب كورتيز «كل ما أتمناه أن أكون أما. أتمنى ألا أموت اليوم».

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