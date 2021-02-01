تزايد وفيات «كوفيد-19» يرهق شركات دفن الموتى في البرتغال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 فبراير 2021, 05:00 مساء
موظفان في شركة دفن موتى يضعان جثمان في نعش بمقر الشركة في أمادورا بضاحية لشبونة، 29 يناير 2021 (أ ف ب)

يتأهب آرتور بالما فور إغلاقه السماعة إثر اتصال من دار للمسنين.. فهذا المدير في شركة لدفن الموتى في ضاحية لشبونة الغربية تبلغ للتو بوفاة إحدى نزيلات هذا المأوى جراء «كوفيد-19».

يسارع جوزيه سانتوس الموظف في شركة «فيلينيو» بمنطقة أمادورا إلى ارتداء البزة الواقية التي تغطي كامل الجسم مع كمامة وقفازين، متّبعا بدقة قواعد الوقاية الصحية تفاديا للإصابة بالعدوى.

وفي ظل الازدياد الكبير في الوفيات الناجمة عن «كوفيد-19» إثر موجة ثالثة قوية في البرتغال، شارفت شركات دفن الموتى على استنفاد طاقتها القصوى، وباتت تبدي انتباها متزايدا على صعيد السلامة الصحية.

وبحسب بيانات جمعتها وكالة «فرانس برس»، باتت البرتغال أكثر البلدان تضررا في العالم على صعيد وفيات «كوفيد-19» نسبة لعدد سكانها البالغ عشرة ملايين نسمة.

وتخطت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البلاد 12 ألفا، نصفهم تقريبا منذ مطلع العام، فيما دخلت البلاد منذ 15 يناير فترة ثانية من الإغلاق العام.

وتجري شركة «فيلينيو» حاليا ثلاث إلى أربع مهمات في دور المسنين أسبوعيا إثر وفيات ناجمة عن الفيروس. وازداد عدد المتوفين الذين تتعامل الشركة مع جثامينهم ثلاث مرات مقارنة مع يناير 2020، وفق جوزيه سانتوس من داخل سيارة دفن الموتى.

ويقول آرتور بالما «هذه فوضى حقيقية، ثمة الكثير من الموتى، ليست لدينا أماكن لنضع فيها هذا العدد وثمة اكتظاظ في كل مكان. لقد فقدت عمتي وقريبي ووالدي وجدي بسبب كوفيد-19».

ويعمل أربعة موظفين فقط في «فيلينيو» بمواجهة هذا التدفق الكبير للموتى خلال الأسابيع الأخيرة.

ويقول جوزيه سانتوس مدخنا سيجارته «الوضع معقد جدا وثمة انعكاسات على حياتنا العائلية، لحسن الحظ هم موجودون لدعمنا».

ويوضح آرتور بالما «العبء هائل على الصعد كلها، جسديا ونفسيا، ننام فترات قصيرة وقد بلغنا طاقتنا القصوى وبتنا على شفير الانهيار».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نص كلمة ستيفاني وليامز أمام ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
بريطاني يبلغ 100 عام جمع الملايين للعاملين الصحيين على جبهة كورونا يصاب بالفيروس
دولى
المركز الوطني: أكثر من 1800 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشار ...
ليبيا
برشلونة يثأر ويتقدم على ريال مدريد في «الليغا»
رياضة عالمية
انقلاب بورما.. الجيش يتعهد بإجراء انتخابات والزعيمة تدعو الشعب لعدم القبول
دولى
«بلدي أبوسليم»: وفاة طفلة في مركز عزل جراء إصابتها بـ«كورونا»
ليبيا
مخاوف من خروقات تسبق التصويت على اختيار المرشحين لمهام السلطة التنفيذية الجديدة ...
ليبيا
البعثة الأممية تعلن اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية (نص كامل)
ليبيا
«الهيئات القضائية» ترفض ترشح المستشار الحافي للسلطة الموقتة
ليبيا
تطورات جديدة في قضية استيلاء واشنطن على نظام «بانتسير» الروسي في ليبيا
ليبيا
بينها موانئ ومنشآت نفطية.. 16 موقعاً ليبياً تحت مراقبة «إيريني»
ليبيا
المسماري ينفي وجود قوات «فاغنر» في سرت أو خارجها
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكارات تكنولوجية للوقاية من «كورونا»