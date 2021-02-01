تزايد وفيات «كوفيد-19» يرهق شركات دفن الموتى في البرتغال

موظفان في شركة دفن موتى يضعان جثمان في نعش بمقر الشركة في أمادورا بضاحية لشبونة، 29 يناير 2021 (أ ف ب)

يتأهب آرتور بالما فور إغلاقه السماعة إثر اتصال من دار للمسنين.. فهذا المدير في شركة لدفن الموتى في ضاحية لشبونة الغربية تبلغ للتو بوفاة إحدى نزيلات هذا المأوى جراء «كوفيد-19».

يسارع جوزيه سانتوس الموظف في شركة «فيلينيو» بمنطقة أمادورا إلى ارتداء البزة الواقية التي تغطي كامل الجسم مع كمامة وقفازين، متّبعا بدقة قواعد الوقاية الصحية تفاديا للإصابة بالعدوى.

وفي ظل الازدياد الكبير في الوفيات الناجمة عن «كوفيد-19» إثر موجة ثالثة قوية في البرتغال، شارفت شركات دفن الموتى على استنفاد طاقتها القصوى، وباتت تبدي انتباها متزايدا على صعيد السلامة الصحية.

وبحسب بيانات جمعتها وكالة «فرانس برس»، باتت البرتغال أكثر البلدان تضررا في العالم على صعيد وفيات «كوفيد-19» نسبة لعدد سكانها البالغ عشرة ملايين نسمة.

وتخطت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البلاد 12 ألفا، نصفهم تقريبا منذ مطلع العام، فيما دخلت البلاد منذ 15 يناير فترة ثانية من الإغلاق العام.

وتجري شركة «فيلينيو» حاليا ثلاث إلى أربع مهمات في دور المسنين أسبوعيا إثر وفيات ناجمة عن الفيروس. وازداد عدد المتوفين الذين تتعامل الشركة مع جثامينهم ثلاث مرات مقارنة مع يناير 2020، وفق جوزيه سانتوس من داخل سيارة دفن الموتى.

ويقول آرتور بالما «هذه فوضى حقيقية، ثمة الكثير من الموتى، ليست لدينا أماكن لنضع فيها هذا العدد وثمة اكتظاظ في كل مكان. لقد فقدت عمتي وقريبي ووالدي وجدي بسبب كوفيد-19».

ويعمل أربعة موظفين فقط في «فيلينيو» بمواجهة هذا التدفق الكبير للموتى خلال الأسابيع الأخيرة.

ويقول جوزيه سانتوس مدخنا سيجارته «الوضع معقد جدا وثمة انعكاسات على حياتنا العائلية، لحسن الحظ هم موجودون لدعمنا».

ويوضح آرتور بالما «العبء هائل على الصعد كلها، جسديا ونفسيا، ننام فترات قصيرة وقد بلغنا طاقتنا القصوى وبتنا على شفير الانهيار».