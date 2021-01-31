أخفت جثة والدتها 10 سنوات داخل ثلاجة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 10:34 صباحا
شرطي في أحد شوارع طوكيو في 8 يناير 2021 (أ ف ب)

تداولت الصحافة اليابانية قصة سيدة نجحت في إخفاء جثة والدتها عشر سنوات، داخل ثلاجة بحجة الخوف من طردها من الشقة، حيث تقطن، في حال اكتشاف الوفاة.

وقالت الشرطة إن يومي يوشينو (48 عامًا) موقوفة للاشتباه بأنها «أخفت جثة امرأة» عُثر عليها الأربعاء، داخل ثلاجة في إحدى شقق العاصمة اليابانية، طوكيو، وفق «فرانس برس».

وقالت المتهمة إنها تخفي الجثة منذ عشر سنوات لأنها «لا تريد الانتقال» من الشقة التي كانت تعيش فيها مع والدتها، وفق معلومات أوردتها الصحافة المحلية نقلاً عن مصادر في الشرطة.

وكان عقد إيجار الشقة في أحد مباني طوكيو باسم الوالدة التي يُقدّر عمرها عند الوفاة بنحو 60 عامًا، بحسب وكالة «كيودو» الإخبارية.

وأرغمت يومي يوشينو على ترك الشقة، في منتصف يناير، بسبب التأخر المتكرر في دفع الإيجار، واكتُشفت الجثة من جانب شخص قدم لتنظيف الشقة.

وخضعت الجثة إلى تشريح من دون تحديد سبب الوفاة وتاريخ حصولها، وفق الصحافة.

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