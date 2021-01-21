جيفة حوت ضخم على أحد شواطئ جزيرة بالي الإندونيسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 04:50 مساء
عمال يدفنون جيفة حوت ضخم عثر عليه على أحد شواطئ بالي الإندونيسية، 21 يناير 2021 (أ ف ب)

انجرفت جيفة حوت يبلغ طوله 14 مترًا تقريبا على أحد أكثر الشواطئ السياحية في جزيرة بالي الإندونيسية.

وذكرت وكالة حماية البيئة المحلية أنها تبحث في أسباب نفوق هذا الحوت العملاق الذي عثر عليه قرب منطقة سيمينياك الساحلية في جنوب الجزيرة، وفق «فرانس برس».

وأوضح المسؤول في الوكالة براوونو مريوانتو أن الحوت النافق هو «بطول 13.8 متر وقطره أربعة أمتار»، مضيفا أنه من المحتمل أن يكون من نوع الحوت البريدي.

وعثر سكان محليون على هذا الحوت، صباح الخميس، على شاطئ باتو بيليغ.

وسرعان ما تجمع الفضوليون لمشاهدته، لكن نظرا إلى الرائحة القوية المنبعثة من الجيفة، دفنتها السلطات باستخدام حفارة.

وفي يوليو، عُثر على عشرة حيتان أصغر حجمًا على أحد الشواطئ في منطقة جزر سوندا الشرقية الصغيرة في إندونيسيا.

وتمكن سكان من إنقاذ أحدها وإعادته إلى المياه.

وتتعرض الحيتان أحيانا للاحتجاز بفعل التيارات المعاكسة أو تتقطع بها السبل قرب الشاطئ بسبب الشعاب المرجانية.

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