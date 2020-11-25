شركة طيران تبيع أدوات مائدة لديها بسبب أزمة «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 12:02 مساء
طائرة «بريتيش إيروايز» في مطار مارسيل داسو بوسط فرنسا، 29 أكتوبر 2020 (أ ف ب)

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية «بريتش إيروايز» التي تعاني اقتصاديًّا بسبب أزمة «كوفيد-19»، الإثنين، طرحها للبيع أطباقًا تستخدم في الطائرات وأغراضًا من طائرة «بوينغ 747»، التي سحبتها من أسطولها.

وأوضحت شركة الطيران البريطانية في بيان أن كؤوس شمبانيا وأدوات مائدة مستخدمة في الدرجة الأولى وأخفافًا وحتى بطانيات، من بين الأشياء المعروضة للبيع «لإعادة تجربة طيران سحرية في المنزل».

ويمكن لهواة الجمع أيضًا الحصول على الأشياء المستخدمة في طائرة «بوينغ 747»، مثل العربات، وفق «فرانس برس».

ومن أجل تحسين أوضاعها المالية التي تضررت بسبب الأزمة الصحية التي فرضت قيودًا على السفر، قررت الشركة كذلك بيع الأعمال الفنية المعروضة في صالات الاستقبال الخاصة بها.

وبلغ إجمالي الخسائر لمجموعة «أي إيه جي» التي تملك شركتي طيران «بريتش إيروايز»و«ايبيريا»، 5.6 مليار يورو منذ بداية العام من بينها 1.76 مليار يورو في الربع الثالث.

ومن أجل التغلب على الأزمة، نفذت «أي إيه جي» إعادة هيكلة كبيرة تشمل إلغاء 13 ألف وظيفة في «بريتيش إيروايز».

كما خفضت المجموعة نفقاتها الاستثمارية. وأرجأت طلبية 68 طائرة جديدة إلى العام 2022 وقررت سحب طائرات «بوينغ 747»، التي يطلق عليها «جامبو جيتس» من أسطولها قبل الموعد المتوقع، نظرًا إلى حجمها الهائل.

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