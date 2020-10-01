هاري وميغان يحثان بريطانيا على مواجهة العنصرية

هاري وميغان (أرشيفية: الإنترنت)

نقلت جريدة «إيفنينج ستاندرد» عن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان دعوتهما بريطانيا لاغتنام الفرصة لمواجهة العنصرية، التي قالا إنها تكبل الشباب من أصحاب البشرة الملونة.

وقال هاري في مقابلة مع الجريدة إن بريطانيا يمكن أن تصبح مكانا أفضل لو زاد استيعاب البيض لأصحاب «البشرة مختلفة اللون»، وفق «رويترز».

وتحدث هاري وميغان، أو دوق ودوقة ساسكس، علانية عدة مرات عن القضايا العرقية، وذلك منذ تنحيا عن دوريهما الرسمي في الأسرة المالكة وانتقلا للعيش في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقالت ميغان في يونيو إنها تشعر بالأسف لأن الصغار يكبرون في عالم لا تزال العنصرية موجودة فيه. ووصفت الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة بعد وفاة المواطن الأسود جورج فلويد بعدما اعتقلته الشرطة بأنها «مريعة».