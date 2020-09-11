رسّامو الوشم في كوريا الجنوبية يطالبون بتشريع مهنتهم

رسّام الوشم الكوري الجنوبي دوي خلال عمله بمركزه في سول، 8 يوليو 2020 (أ ف ب)

تُميّز الدقة والرقة الوشوم التي يرسمها الكوري الجنوبي دوي على أجسام زبائنه، ومن أبرزهم نجوم كالممثل براد بيت وأعضاء فرقة «إكسو» الكورية، لكنّ هذا الفن لا يزال مهنة غير شرعية في كوريا الجنوبية.

ولأنه لا يريد بعد اليوم أن يعمل في الخفاء، أطلق دوي حملة لإلغاء قانون يعود إلى الحقبة التي كان فيها الوشم يُعتَبَر من مظاهر عصابات الجريمة المنظمة، وفق «فرانس برس».

ومع أن الوشم نفسه ليس مخالِفًا للقانون في كوريا الجنوبية، فمن غير المسموح أن يرسمه إلا طبيب مجاز.

وتصل عقوبة مخالَفة هذا القانون إلى الحبس سنتين على الأقل، لكنّ العقوبات التي تُفرَض على المخالفين غالبا ما تكون أقلّ من ذلك.

ويلقى الوشم رواجًا واسعًا في كوريا الجنوبية كما في كل أنحاء العالم، وساهم نجوم موسيقى البوب الكورية والرياضيون وسواهم من المشاهير في جعله شعبيا، لكنّ التشريعات لم تطوّر لمواكبة هذه الموضة.

ويتجسد هذا التناقض في حالة دوي، أحد أبرز رسّامي الوشم في كوريا الجنوبية، ويبلغ عدد متابعيه على إنستغرام نحو 500 ألف شخص.

وإذا كان دوي يمتنع عن إفشاء الوشم الذي رسمه لبراد بيت العام الفائت بداعي السرية المهنية، فإن شهرته المحلية والعالمية تعود إلى رسومه المميزة، ومنها مثلاً وشوم على شكل عصفور أو قفزة لاعب جمباز.

لكنّ دوي لا يعمل علنًا، ولا لافتة مثلًا تشير إلى مركزه للوشم في وسط سول.

صورة سيئة

وقال الفنان البالغ 40 عامًا «لا كلمات يمكن أن تعبّر عن الشعور بالفخر عندما يعود المرء إلى بيته وقد رسم وشمًا لبراد بيت».

ولكن، على قول دوي، «ما إن تصل إلى مطار إنشيون الدولي، تخشى أن تُكتَشَف معدات رسم الوشم التي تحملها في حقيبتك».

ولاحظ دوي (واسمه الأصلي كيم دو يون) أن رسّامي الوشم البالغ عددهم نحو 200 ألف في كوريا الجنوبية معرّضون للملاحقات ومداهمات الشرطة أو للابتزاز من زبائن حقودين أو غير راضين» .

وقبل بضعة أشهر، بادر دوي إلى تأسيس أول نقابة لفناني الوشم ويعتزم دعوة المحكمة الدستورية سريعًا إلى أن تشرّع لغير الأطباء رسم الوشم.

ولكن عندما أوردت وسائل الإعلام خبر تأسيس النقابة، سارع أحدهم إلى التقدّم بشكوى في حق دوي، وفتحت الشرطة تحقيقًا فيها.

وأقرّ دوي بأن «الأمر مؤلم»، لكنه يضيف «كان يجب أن أقوم بشيء»، لأن «شيئًا لن يتغير إذا تُركَت الأمور على حالها».

وأفادت الجمعية الكورية للوشم (وهي تختلف عن نقابة دوي)، بأن نحو مليون كوري جنوبي على الأقل موشومون، ملاحِظَةً أن هذا القطاع يشهد نموا مستمرًا. ويبلغ حجم القطاع 200 مليار وون (نحو 142 مليون يورو) سنويًا.

ورغم شعبيته المتزايدة، لا يزال الانطباع الذي يتركه الوشم سيئا وخصوصًا في عالم العمل.