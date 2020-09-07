وفاة أكبر معمرة ليبية عن 139 عاما

الساكته مفتاح قرينات (فيسبوك)

تداولت بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خبرا عن وفاة أكبر معمرة ليبية، في الخامس من سبتمبر الجاري.

وجاء في المنشور المتداول أن الحاجة الساكته مفتاح قرينات المولودة في منطقة بئر الغنم الحرارت، قد توفيت عن عمار ناهز 140 عاما.

ويبين كتيب العائلة، المتداولة صورة ضوئية منه، أن السيدة الراحلة من مواليد منطقة بئر الغنم بالزاوية عام 1881.

وتهتم موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتوثيق عميد سن البشرية، غير أن هناك العديد من الحالات التي لا تسجل.

وفي أغسطس، توفي في جنوب أفريقيا معمِّر يبلغ 116 عامًا، يعتقد بأنه بين الأكبر سنًّا في العالم، الذي سبق وأن نجا من الإنفلونزا الإسبانية العام 1918.

وبحسب موسوعة غينيس، فإن أكبر رجل سناًّ في العالم حاليًا هو البريطاني بوب ويتون (112 عامًا)، لكن وسائل إعلام جنوب أفريقيا وصفت بلوم بأنه الأكبر سنًّا في العالم بشكل «غير رسمي».

وثيقة بعمر ومحل ميلاد الساكته مفتاح قرينات (فيسبوك)