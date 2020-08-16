رجل ينهال باللكمات على سمكة قرش لإنقاذ زوجته

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 أغسطس 2020, 01:26 مساء
لافتة تحذر من وجود اسماك قرش على احد شواطئ نيوكاسل في استراليا (أ ف ب)

لقي رجل أسترالي إشادة بعمله «البطولي" بعدما أنقذ زوجته من هجوم سمكة قرش عبر توجيه لكمات عدة للحيوان لحمله على إبعاد فكيه عن قدمها.

وقالت الشرطة إن الزوجين كانا يمارسان رياضة ركوب الأمواج على شاطئ بالقرب من بورت ماكواري التي تبعد أربع ساعات شمال سدني، السبت، عندما عضت سمكة قرش الزوجة مرتين وألحقت أذى بساقها اليمنى، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأضافت الشرطة في بيان أن «رفيقها اضطر للكم السمكة مرات عدة إلى أن افلتتها»، وعالج مسعفون الزوجة البالغة من العمر 35 عامًا على الشاطئ قبل نقلها جوًّا في وقت لاحق إلى مستشفى كبير لإجراء عملية جراحية.

ووصف شاهد كان يتزلج على المياه في مكان قريب عندما تعرضت السيدة للهجوم، الرجل بأنه «بطل»؛ لأنه تصدى لما بدا أنه سمكة قرش بيضاء ضخمة يصل طولها إلى ثلاثة أمتار، وقال جيد توهي لجريدة «ديلي تلغراف» إنه «بدأ يتمدد فوق سمكة القرش وأنقذ حياة زوجته، كان مذهلاً حقًّا».

لكن الرجل مارك رابلي قلل من أهمية جهوده، وقال للجريدة إنه «فعل ما كان ليفعله أي شخص في تلك اللحظة»، وتعد أستراليا واحدة من الدول التي تسجل أكبر عدد من هجمات أسماك القرش في العالم، وسجلت خمس هجمات قاتلة منذ بداية 2020.

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