بعد مبادرة «علشان الكمامة تكفي».. ريم العدل تُطلق موقعها الرسمي

مصممة الملابس المصرية ريم العدل (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت مصممة الملابس المصرية ريم العدل موقعها الرسمي على الإنترنت، الذي ضم تصميمات مرسومة لأشهر الشخصيات التي قامت بتصميم ملابسها خلال السنوات العشر الأخيرة، بالإضافة لمعلومات عن الأفلام والمسلسلات والإعلانات التجارية التي شاركت فيها.

كما يتيح الموقع أحدث الأخبار والفعاليات الخاصة بريم باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن أيضا من خلاله التواصل معها، ويمكن زيارة الموقع من هنا.

وأطلقت في أبريل الماضي مبادرة «عشان الكمامات تكفي» تدعو فيها مصممي الأزياء للمساهمة في سد العجز الذي يواجه القطاع الطبي، بصناعة كمامات من القماش قابلة لإعادة الاستخدام وبالفعل شهدت الحملة تأييدا وأنتجت عددا جيدا من الكمامات، وذلك إيمانا منها بالدور المجتمعي للفنان خصوصا مع وباء عالمي مثل «كورونا».

وأخيرًا، شاركت ريم في تصميم أزياء إحدى حلقات مسلسل «نمرة اتنين» للمخرج هادي الباجوري، والمرتقب عرضها قريبا على منصة «شاهد»، ويعد مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» الذي يُعرض على منصة «شاهد.نت» أحدث أعمالها، وحقق ردود فعل إيجابية بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة منة شلبي وآسر ياسين، ومن إخراج محمد شاكر خضير.