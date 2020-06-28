بالفيديو.. الإعلامية الكويتية حليمة بولند تتحدث من جديد عن علاقتها بالقذافي

الإعلامية الكويتية حليمة بولند مع القذافي وزوجها أواخر 2008 (الإنترنت).

من جديد، عادت الإعلامية الكويتية حليمة بولند إلى الحديث عن علاقتها بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بعد سنوات من تكريم القذافي لها في ليبيا أواخر عام 2008.

آخر إطلالات بولند وضعتها في دائرة الضوء بالإعلام الخليجي بعدما وصفت الرئيس الراحل بصفات من قبيل «رائع» و«طيب» و«حنون»، في لقائها التلفزيوني على قناة «البركة» قبل يومين.

رائع بكل معنى الكلمة

وقال بولند في اللقاء: «بعيدا عن السياسة، بعيدا عن أفكار تخريبية لملك ملوك أفريقيا القائد معمر القذافي.. بعيدا عن الخيمة التي وضعت لحياكة المؤامرات ضد دول الخليج.. بعيدا عن الحروب الأهلية التي كان يسعى لها للفوضى لكل هذه الأمور.. أتكلم إنسانيا وعلى الصعيد الشخصي.. هو كان معاي رائع بكل معنى الكلمة».

وأضافت الإعلامية الشهيرة: «كان معاي طيب.. حنون.. كريم.. كان معاي يناقشني حتى بفوازيري.. حارستي القذافي الشخصيتين سلمى ومبروكة.. كانوا يقولون لي إن القائد كان يتابعني ويتابع فوازيري كل يوم في رمضان.. فوازير حليمة.. هذا الموضوع خلاه يكرمني كأفضل إعلامية عربية».