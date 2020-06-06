أمل بحل لغز اختفاء طفلة قبل 13 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يونيو 2020, 10:29 صباحا
صورة غير مؤرخة للطفلة المفقودة مادلين ماكان وزعتها الشرطة البريطانية في 3 يونيو 2020 (أ ف ب)

بعد ثلاثة عشر عاما على فقدان الطفلة البريطانية مادلين ماكان في البرتغال، يعيد التعرف إلى مشتبه به جديد هو رجل ألماني محكوم سابقا بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال، الأمل في كشف لغز هذه القضية المتشعبة.

ففي تطور جديد في هذه القضية التي تثير اهتماما إعلاميا عالميا، أعلنت الشرطة الألمانية أنها تحقق في شأن هذا المشتبه به الجديد وهي أطلقت نداء للشهود، حسب «فرانس برس».

هذا المشتبه به هو ألماني في سن 43 عاما محكوم في قضايا عدة تتعلق بانتهاكات جنسية في حق أطفال، وهو مسجون حاليا في بلده «على خلفية قضية أخرى».

وقال المتحدث باسم عائلة الفتاة كلارنس ميتشل عبر «بي بي سي» إن الوالدين جيري وكايت ماكان «ممتنان ويشيدان بهذا النداء للشهود. هما يريدان ببساطة معرفة ما حل بابنتهما واكتشاف الحقيقة ومقاضاة المذنبين».

وأضاف: «هما لم يفقدا الأمل في العثور عليها حية رغم طول المدة الزمنية التي مضت (...) هما واقعيان ويقولان إنهما بحاجة لمعرفة ما حصل أيا كانت نتيجة النداء للشهود (...) ليستعيدا السلام».

وكانت مادلين ماكان فقدت من غرفتها في الثالث من مايو 2007 بعد بضعة أيام من عيدها الرابع في منطقة برايا دا لوز الصغيرة في جنوب البرتغال، حيث كانت تمضي إجازة مع عائلتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«دينارات غوزناك» تفتح جبهة جديدة للصراع على الملف الليبي
ليبيا
إجماع في البرلمان التونسي على رفض سياسة المحاور في ليبيا
ليبيا
نورلاند: التدخل التركي في ليبيا جاء ردا على «قوات فاغنر»
ليبيا
جريدة الوسط: ضغوط دولية على «الجوار» الليبي
ليبيا
عقيلة صالح يؤكد توجيه «المركزي» لتوفير التغطية المالية للحكومة الموقتة
ليبيا
تطور جديد في قضية ليبي اعتقل بالمغرب بتأشيرة مزورة
ليبيا
روسيا تعلق على إعلان واشنطن إرسال لواء مساعدة إلى تونس واتهامها بـ«تأجيج» النزاع...
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل رسام الكاركاتير الليبي محمد الزواوي
ثقافة وفن
العدد 237 من جريدة «الوسط»: ضغوط على دول «الجوار».. ومجزرة مزدة.. و«دينارات ...
ليبيا
المسماري يعلن إعادة تمركز وحدات قوات القيادة العامة خارج طرابلس
ليبيا
أول تعليق من أنغيلا ميركل على مقتل الأميركي جورج فلويد
دولى
مع نهاية ولاية المشري.. 40 عضوا من مجلس الدولة يطالبون بتعديل مدة رئاسة المجلس
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استراتيجية دفاعية لمواجهة الإنفلونزا قد تحمي من «كورونا»