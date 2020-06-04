الأمير تشارلز عن إصابته بـ«كورونا»: أنا محظوظ

الأمير تشارلز في لندن (أ ف ب)

اعتبر وريث العرش البريطاني الأمير تشارلز أنه «محظوظ»، لأن إصابته بفيروس «كورونا المستجد» اقتصرت على بعض الأعراض الطفيفة.

وقال الأمير البالغ 71 عاما في تصريح عبر الفيديو لقناة «سكاي نيوز» البريطانية: «كنت محظوظا في حالتي وخرجت من هذا الوضع بأعراض طفيفة، لكني تعرضت للإصابة وأستطيع فهم ما قاساه الآخرون»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأضاف في المقابلة التي تبث كاملة في وقت لاحق الخميس: «أتعاطف مع أولئك الذين فقدوا أحباء لهم ولم يتمكنوا من الوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة، هذا الأمر الأقبح بنظري».

وكان الأمير تشارلز وهو الابن البكر للملكة إليزابيث الثانية قد أصيب بفيروس «كورونا المستجد» في مارس لكن لم تظهر عليه سوى بعض الأعراض الطفيفة، قبل أن يشفى في الحجر خلال سبعة أيام نزولا عند التوصيات الرسمية من دون إدخاله إلى المستشفى.

وفي المحصلة، قضى نحو 40 ألف شخص جراء وباء «كوفيد-19» في بريطانيا، وقد تفوق الحصيلة 48 ألف وفاة مع احتساب الحالات المشتبه بها.