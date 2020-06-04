الأمير تشارلز عن إصابته بـ«كورونا»: أنا محظوظ

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يونيو 2020, 03:25 مساء
الأمير تشارلز في لندن (أ ف ب)

اعتبر وريث العرش البريطاني الأمير تشارلز أنه «محظوظ»، لأن إصابته بفيروس «كورونا المستجد» اقتصرت على بعض الأعراض الطفيفة.

وقال الأمير البالغ 71 عاما في تصريح عبر الفيديو لقناة «سكاي نيوز» البريطانية: «كنت محظوظا في حالتي وخرجت من هذا الوضع بأعراض طفيفة، لكني تعرضت للإصابة وأستطيع فهم ما قاساه الآخرون»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأضاف في المقابلة التي تبث كاملة في وقت لاحق الخميس: «أتعاطف مع أولئك الذين فقدوا أحباء لهم ولم يتمكنوا من الوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة، هذا الأمر الأقبح بنظري».

وكان الأمير تشارلز وهو الابن البكر للملكة إليزابيث الثانية قد أصيب بفيروس «كورونا المستجد» في مارس لكن لم تظهر عليه سوى بعض الأعراض الطفيفة، قبل أن يشفى في الحجر خلال سبعة أيام نزولا عند التوصيات الرسمية من دون إدخاله إلى المستشفى.

وفي المحصلة، قضى نحو 40 ألف شخص جراء وباء «كوفيد-19» في بريطانيا، وقد تفوق الحصيلة 48 ألف وفاة مع احتساب الحالات المشتبه بها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقليل ساعات حظر التجول في زوارة
ليبيا
وزير الدفاع الأميركي السابق ماتيس يتهم ترامب بالسعي لـ«تقسيم» الولايات المتحدة
دولى
شرطيون أميركيون يركعون على ركبة واحدة دعما للاحتجاجات ضد العنصرية (فيديو)
دولى
لافروف: الشركات الروسية مستعدة لاستئناف أنشطتها في ليبيا بعد تطبيع الوضع العسكري...
ليبيا
مصر وإيطاليا تشددان على ضوابط التسوية الشاملة للأزمة الليبية وعملية «إيريني»
ليبيا
البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه خسائر هائلة
اقتصاد
(فيديو) أميركيون يواصلون التظاهر والاحتجاج على مقتل جورج فلويد رغم تهديدات ترامب
دولى
سعاد خليل لـ«بوابة الوسط»: من يملك قلما مسرحيا جيدا لا يتعدون أصابع اليد.. ولم ...
ثقافة وفن
انزعاج دولي بعد عرقلة واشنطن تعيين دبلوماسية غانية مبعوثة أممية لدى ليبيا
ليبيا
الإيرادات النفطية والسيادية غطت 21% من إجمالي الإيرادات وقرض «المركزي» يمثل 71%
ليبيا
مصادر من مزدة: لم نلاحظ تحقيقات بشأن «مجزرة» المهاجرين
ليبيا
«المالية»: 6.66 مليار دينار إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي وصل الخزانة العامة ...
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبير روسي: الحيوانات المصابة بـ«كورونا» لا تعدي الإنسان