الإيطاليون يحتفلون برفع تدابير الإغلاق بالبوظة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 02:11 مساء
عاملة في متجر لبيع البوظة في روما (أ ف ب)

احتفل الإيطاليون برفع تدابير الإغلاق التي فرضت لمواجهة فيروس كورونا المستجد بإحدى تحلياتهم المفضلة، البوظة.

وقالت مجموعة "كولديريتي" الزراعية في بيان "بعد تمضية فترة طويلة في المنازل، اختار الكثيرون أن يرفّهوا عن أنفسهم بتناول البوظة حتى خلال الأسبوع وقت الغداء"، وفقا لوكالة فرانس برس.

و"أُنقذ" 39 ألف متجر يبيع البوظة في البلاد ويعمل فيه 150 ألف شخص ويبلغ حجم مبيعاته السنوية 2,8 مليار يورو، بسبب الحاجة الماسة للناس لتمضية بعض الوقت في الهواء الطلق بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر داخل منازلهم.

وأضافت المجموعة أن القطاع "انتعش مجددا" بعد انتهاء مرحلة الإغلاق التي عوّقت الاقتصاد على الصعيد الوطني.

واستهلك حوالى 240 طنا من البوظة في نهاية الأسبوع الماضي في روما وعلى طول ساحل لاتسيو وحده، وفقا للمجموعة التي أوضحت أن السكان كانوا أيضا يكافحون الارتفاع في درجات الحرارة.

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