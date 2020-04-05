الزبائن هجروا «مقاهي الحيوانات» في كوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 03:46 مساء
هرة على إحدى الطاولات في مقهى "تايبل إيه راكون كافيه" في سيول، 2 أبريل 2020 (أ ف ب)

في كوريا الجنوبية، طالت أزمة فيروس كورونا مقهيين لمحبي الحيوانات اعتادا أن يستقبلا الزبائن ويقدما لهم القهوة والهررة أو الكلاب للعب معها أثناء جلوسهم فيه.

فقد قضى تفشي فيروس كورونا في كوريا الجنوبية على الأعمال، مع بقاء السكان في منازلهم بموجب إجراءات التباعد الاجتماعي، كما أن السياحة تضررت بشدة، وفق «فرانس برس».

لكن على عكس الشركات الأخرى، لا يمكن لهذه المقاهي تسريح الموظفين إذ يتعين عليها رعاية الحيوانات.

وتوفر العديد من المقاهي المماثلة لقاءات مع حيوانات غريبة بعض الشيء.

وتحظى حيوانات السرقام والراكون والولب بشعبية كبيرة، ولديها أنماط سلوك محببة للبشر، رغم أن التجارة في هذه الكائنات تواجه معارضة شديدة من جمعيات الرفق بالحيوانات.

وقالت الموظفة كيم مين-جي إن عدد الزبائن انخفض ولم يعد يأتي إلا واحد أو اثنان في اليوم.

وأضافت «90% من زبائننا كانوا أجانب، غالبيتهم من الصينيين، لكنهم توقفوا عن المجيء منذ تفشي فيروس كورونا. الزبائن الكوريون أيضا لم يعودوا يأتون كثيرا».

وقال جي هيو-يون صاحب مقهى «راكون كافيه تايبل إيه» الذي يؤوي السلاحف والسحالي وحيوان السرقاط، إن بعض الأشخاص تجنبوا المجيء إلى المكان بعد سماعهم أن الفيروس قد نقل في البدء من حيوان بري.

وكانت كوريا الجنوبية من أوائل الدول التي تفشى فيها الفيروس خارج الصين حيث ظهر الوباء للمرة الأولى. ولفترة ما، كان لديها ثاني أكبر معدل تفشٍ في العالم قبل السيطرة عليه إلى حد كبير من خلال حملة فحوص واسعة النطاق.

وقال الزبائن إن الحيوانات تساعدهم على الشعور بهدوء في الأوقات الصعبة جراء تفشي الوباء.

وكان هونغ تشان ووك وصديقته الزائرين الوحيدين في مقهى «إيدين ميركات فراندز كافيه» بعد ظهر أحد الأيام وقال «بعد تمضية كل وقتي في المنزل والشعور بالملل، أشعر بالشفاء من خلال مقابلة هذه الحيوانات الجديدة الرائعة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تفتح ملف أول «ريمونتادا» تاريخية ليبية بطلها «التحدي»
رياضة محلية
630 وفاة بـ«كوفيد-19»في نيويورك في حصيلة يومية قياسية
دولى
السفير الأميركي لدى ليبيا لـ«بوابة الوسط»: هذا هو موقف الولايات المتحدة من الوضع...
ليبيا
اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» تحذر من مخاطر الألغام الأرضية في ليبيا.. وتنصح ...
ليبيا
بعثة الاتحاد الأوروبي: الليبيون عليهم إيقاف العنف.. و«كورونا» العدو الأول
ليبيا
الجازوي: تسجيل حالات إصابة عديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا خلال الأيام المقبلة
ليبيا
السعودية: لم ننسحب من صفقة «أوبك+» وموقفنا من النفط الصخري معروف
اقتصاد
«السيطرة على الأمراض» يوصي الأميركيين بارتداء كمامات في الأماكن العامة.. وترامب:...
دولى
4 أعضاء بـ«المركزي» يطالبون بإيقاف الصديق الكبير
ليبيا
مركز إماراتي يجري فحوص «كورونا» للسكان في سياراتهم ويرسل النتيجة عبر رسالة نصية
عربى
بأمر ملكي.. الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص
عربى
«المركزي» يرد على بيان «الرئاسي» بدعوة مؤسسات الدولة كافة لـ«توحيد جهودها» في ...
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شربوا الكحول للوقاية من «كورونا».. فماتوا