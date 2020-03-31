دونالد ترامب لن يدفع تكاليف حماية هاري وميغن

الأمير هاري خلال مقابلة السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب في تورنتو، 23 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس دونالد ترامب، الأحد، إن الولايات المتحدة لن تدفع تكاليف حماية الأمير هاري وزوجته ميغن اللذين انتقلا للعيش في كاليفورنيا.

وكتب ترامب على «تويتر» قبل ساعتين من عقد مؤتمره الصحفي الذي يتناول فيروس كورونا المستجد «أنا صديق للمملكة المتحدة ومعجب جدا بالملكة إليزابيث»، وفق «فرانس برس».

وعن قرار هاري وميغن التخلي عن الإقامة الدائمة في كندا والانتقال إلى كاليفورنيا أوضح «لن تدفع الولايات المتحدة مقابل حمايتهما. هما من عليهما أن يدفعا!».

وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن ناطقة باسم الزوجين نشرت في ما بعد بيانا قالت فيه إن ليس لدى هاري وميغن أي نية لطلب مساعدة واشنطن لحمايتهما.

وأوضحت «تم وضع الترتيبات الأمنية اللازمة وهي مولت بوسائل خاصة».

واستقل الزوجان طائرة خاصة إلى لوس أنجليس الأسبوع الماضي في الوقت الذي كانت فيه كندا والولايات المتحدة تستعدان لإغلاق حدوديهما لمحاربة انتشار كوفيد 19.

ولدى الممثلة الأميركية السابقة ميغن ماركل أصدقاء كثر في كاليفورنيا حيث تعيش والدتها دوريا أيضا.