دونالد ترامب لن يدفع تكاليف حماية هاري وميغن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 01:23 مساء
الأمير هاري خلال مقابلة السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب في تورنتو، 23 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس دونالد ترامب، الأحد، إن الولايات المتحدة لن تدفع تكاليف حماية الأمير هاري وزوجته ميغن اللذين انتقلا للعيش في كاليفورنيا.

وكتب ترامب على «تويتر» قبل ساعتين من عقد مؤتمره الصحفي الذي يتناول فيروس كورونا المستجد «أنا صديق للمملكة المتحدة ومعجب جدا بالملكة إليزابيث»، وفق «فرانس برس».

وعن قرار هاري وميغن التخلي عن الإقامة الدائمة في كندا والانتقال إلى كاليفورنيا أوضح «لن تدفع الولايات المتحدة مقابل حمايتهما. هما من عليهما أن يدفعا!».

وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن ناطقة باسم الزوجين نشرت في ما بعد بيانا قالت فيه إن ليس لدى هاري وميغن أي نية لطلب مساعدة واشنطن لحمايتهما.

وأوضحت «تم وضع الترتيبات الأمنية اللازمة وهي مولت بوسائل خاصة».

واستقل الزوجان طائرة خاصة إلى لوس أنجليس الأسبوع الماضي في الوقت الذي كانت فيه كندا والولايات المتحدة تستعدان لإغلاق حدوديهما لمحاربة انتشار كوفيد 19.

ولدى الممثلة الأميركية السابقة ميغن ماركل أصدقاء كثر في كاليفورنيا حيث تعيش والدتها دوريا أيضا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميركل تفضل العمل من منزلها رغم ثبوت عدم إصابتها بـ«كورونا»
دولى
مستشار بالبيت الأبيض يقول إن «الدولة الأميركية» يمكن أن تتملك حصصا في شركات ...
اقتصاد
ميسي يعلن موافقة نجوم برشلونة على تخفيض رواتبهم
رياضة عالمية
كيف تضررت اقتصادات الدول النامية من فيروس «كورونا المستجد؟».. تقرير أممي يجيب
اقتصاد
آخر مستجدات كورونا.. أميركا تفخر بقدرتها على هزيمة الفيروس ونهب في إيطاليا ...
دولى
رئيس الوزراء التشيكي ينصح ترامب بإلزام ارتداء الكمامات للحد من تفشي «كورونا»
دولى
«حرب أسعار النفط» بين الرياض وموسكو.. ماذا سيحدث في أبريل؟
اقتصاد
مركز مكافحة الأمراض يعلن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا»
ليبيا
كل ما تحتاج معرفته عن العلاج المحتمل لـ«كورونا»
طب وصحة
«كورونا» يكشف أسرار بيرلو مع برشلونة
رياضة عالمية
صدمة في أميركا .. وفاة أول رضيع أصيب بـ«كورونا»
طب وصحة
عضوان بـ«الشيوخ» الأميركي يطالبان الأطراف الليبية بوقف فوري لإطلاق النار
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بدائل «منزلية» للأقنعة الطبية