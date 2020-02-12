«مانشستر سيتي» على «تويتر»: «لو الظروف هتسخف سقف».. ورامي جمال يرد «بشجع الليفر»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 05:30 مساء
بوستر أغنية رامي جمال «سقف» (خاص لـ بوابة الوسط)

علق الحساب الرسمي للنادى الإنجليزى «مانشستر سيتي» على صورة لمدرب الفريق بيب غوارديولا بأغنية «سقف»، وهي الأغنية التي طرحها المطرب المصري رامي جمال بطريقة الفيديو كليب قبل يومين مع شركة «نجوم ريكوردز» وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

ونشر حساب «مانشستر سيتي»، صورة لغوارديولا، وهو يصفق، وعليها تعليق «ولو الظروف هتسخف، سقف سقف.. اوعى توقف»، وقاموا بعمل إشارة إلى الفنان رامي جمال عبر «تويتر».

ورد رامي على مجاملة مسؤول حساب «مانشستر سيتي» من خلال التعليقات، قائلا «برغم إني مشجع لليڤر طبعًا علشان صلاح.. إلا إنني كنت بشجعكم قبل ما يروح انتو عارفين الحب بقى.. إلا إني عارف وبتمني إنكم تعدوا المرحلة دي ونسقف ليكم وفعلا مهما تسخف سقف».

كليب «سقف» حقق ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة خلال الأيام الماضية، عبر قناة «نجوم ريكوردز»، وشارك في الأغنية النجوم أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع وأوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبدالرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهنى وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبدالعزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبدالعزيز وخالد عليش، ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلامين مثل إنجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفى حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.

تغريدات الحساب الرسمي لـ «مانششتر سيتي» عبر «تويتر» ورد رامي جمال (تويتر)
تغريدات الحساب الرسمي لـ «مانششتر سيتي» عبر «تويتر» ورد رامي جمال (تويتر)
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