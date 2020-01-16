أوشن سيتي جزيرة أميركية محظور فيها الكحول

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يناير 2020, 12:45 مساء
لوحة تحذر من استهلاك الكحول على شاطئ في أوشن سيتي بولاية نيوجيرسي، 8 يناير 2020 (أ ف ب)

على واجهة أوشن سيتي البحرية في ولاية نيوجيرسي ما من مطعم يقدم الكحول ولا تضم المنطقة أي حانة.. فبعد مئة عام على منع الكحول لا تزال هذه المدينة مثل الكثير من البلدات الأميركية خالية من هذه المشروبات.

على طول الواجهة البحرية تنتشر لوحات كتب عليها «المشروبات الكحولية محظورة. تطبيق صارم. غرامة 275 دولارا»، لتنبيه الأشخاص الذين قد يرغبون بتناول الكحول في المكان أو أي منطقة أخرى من هذه الجزيرة، وفق «فرانس برس».

وأسس أوشن سيتي أتباع من الطائفة الميثودية (المنهاجية) في نهاية القرن التاسع عشر لجعلها مكان عطلة مسيحيا. وتسكنها الآن 11 ألف نسمة طوال السنة ونحو 150 ألف شخص خلال عطلة نهاية الأسبوع صيفا.

وهي من المدن الأميركية التي لا كحول فيها أو ما يعرف بـ«دراي تاون». فيمنع إنتاج الكحول وبيعها فيها منذ العام 1909 أي قبل بدء حقبة منع الكحول في 17 يناير 1920 في كل أرجاء البلاد.

ورغم التخلي عن هذا النظام في العام 1933 لم يتغير شيء تقريبا فيها. فيمكن تناول الكحول في المنازل لكن من أجل شرائها ينبغي التوجه إلى متاجر كبيرة للكحول مقامة استراتيجيا عند آخر الجسور التي تربط الجزيرة باليابسة والتي تشهد حركة سير كثيفة في ذروة الموسم.

استفتاء متوتر
ويؤيد سكان المنطقة من مستهلكي الكحول وعداهم، بفخر وضع مدينتهم التي نصبت نفسها «أفضل منتجع سياحي بحري عائلي في الولايات المتحدة» في مواجهة جاراتها الأقل اتزانا.

فتقع الكازينوهات ونوادي التعري في أتلانتيك سيتي معقل الجريمة المنظمة خلال مرحلة منع الكحول على أقل من نصف الساعة، وغالبية الشواطئ المجاورة تشهد أيام الصيف جحافل من الشباب المحبين للسهر.

وأنشأ إريك بلايلر وهو رسام غرافيكس كان يمضي العطل في طفولته على الجزيرة، ماركة «دراي آيلاند» للاحتفاء «بطابعها الفريد» على أوان وقبعات وقمصان قطنية تستوحي في صورها وشعاراتها من مرحلة منع الكحول.

ويقول الرجل الشاب في متجره في الشارع الرئيسي: «الناس يعتبرون أن منع الكحول يحسن نوعية الحياة لكن هذا لا يعني أنهم لا يحبون الشرب. بل هذا أمر نشتهر به فقط».

وعندما جمع تاجر محلي العام 2012 ما يكفي من التواقيع لتنظيم استفتاء حول إمكانية أن يجلب الزبائن مشروباتهم الكحولية معهم إلى المطعم، رأى البعض في ذلك تهديدا لصورة المدينة.

ويوضح درو فايزي الوسيط العقاري السابق المعارض لذلك: «عندما يكون لديك ماركة ناجحة لا ينبغي التفريط بها»، وهو يرفض أن تحذو المدينة حذو منتجعات أخرى على ساحل نيوجيرسي «تتمحور على الكحول».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الادعاء على زوج نانسي عجرم في قضية قتل رجل تسلل إلى منزلهما
ثقافة وفن
ضبط عدد قياسي من الأسلحة في مطارات أميركية خلال 2019
دولى
غوتيريس: مؤتمر برلين سيركز على 6 محاور منها وقف دائم لإطلاق النار
ليبيا
بعد إقصائها من مؤتمر برلين.. تونس متفاجئة ومستغربة وتنتظر توضيحات من ألمانيا
ليبيا
الهوني يقود الترجي للفوز على النجم الساحلي في «الكلاسيكو التونسي»
رياضة محلية
«نيويورك تايمز» تجاوزت عتبة الخمسة ملايين مشترك
منوعات
«نيويورك تايمز»: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخين
دولى
البعثة الأممية تدعو 40 شخصية للمشاركة في المسار السياسي للحوار الليبي
ليبيا
تقرير مناخ الاستثمار: ليبيا التاسعة عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ليبيا
كونتي يحدد شرطين لمشاركة إيطاليا بمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
مدفوعات النقد الأجنبي: 7.6 مليار دولار لأرباب الأسر و 2.19 مليار حوالات دراسة ...
ليبيا
إنفاق 24.51 مليار دينار على المرتبات خلال 2019
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاستحمام ليلا أو نهارا.. أيهما أكثر فائدة؟