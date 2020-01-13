تفكيك قنبلتين عائدتين إلى الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 يناير 2020, 01:49 مساء
قنبلتين عائدتين للحرب العالمية الثانية فككتا في وسط دورتموند في ألمانيا، 12 يناير 2020 (أ ف ب)

أعلنت بلدية مدينة دورتموند الألمانية تفكيك قنبلتين عائدتين للحرب العالمية الثانية، الأحد، في ختام عملية أدت إلى إجلاء نحو 14 ألف شخص.

وتمكن هؤلاء الأشخاص من العودة إلى منازلهم، بحسب ما أضافت بلدية هذه المدينة الواقعة في منطقة رور الصناعية عبر «تويتر»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت البلدية، السبت، أنها حددت أربعة مواقع في منطقة مكتظة بالسكان في وسط المدينة قد تتواجد فيها قنابل غير منفجرة ألقتها القوات الجوية الحليفة خلال الحرب العالمية الثانية.

وأتت الشكوك بوجود هذه القنابل خلال ورشة بناء في المكان.

وعثر على قنبلتين، أميركية وبريطانية، زنتهما 250 كيلوغرامًا وفُككتا ولم يتأكد وجود قنبلتين أخريين.

وغالبًا ما يتم العثور على قنابل كهذه في ألمانيا.

ففي العام 2017 ، أُجلي 65 ألف شخص خلال أكبر عملية من هذا النوع منذ العام 1945 عندما عُـثر على أكبر قنبلة بريطانية تبلغ زنتها 1.4 طن في فرانكفورت.

وفي سبتمبر الماضي، فككت عبوة زنتها 250 كيلوغرامًا في هانوفر، الأمر الذي تطلب إجلاء 15 ألف شخص.

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