أطلق النار على أطفال رموه بكرات ثلج

رجل يستعد لرمي كرات ثلج في واشنطن، 17 فبراير 2015 (أ ف ب)

تبحث الشرطة الأميركية عن رجل أصاب بالرصاص طفلين رميا سيارته بكرات ثلج في ولاية ويسكنسن.

وكانت طفلة في الثانية عشرة وصبي في الثالثة عشرة ضمن مجموعة من الأطفال ألقوا السبت كرات ثلج على سيارات مارة في مدينة ميلووكي البالغ عدد سكانها 600 ألف نسمة في شمال الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

وأعلنت السلطات المحلية في بيان: «أصابت إحدى الكرات سيارة تويوتا بيضاء (..) فأطلق السائق النار على مجموعة أطفال وأصاب اثنين منهم»، مشيرة إلى أن حياة الطفلين ليست بخطر. ولا يزال مطلق النار فارا.

وتفيد قاعدة بيانات منظمة «غان فايلنس أركايف» أن ما لا يقل عن 500 شخص أصيبوا بالرصاص في الولايات المتحدة منذ مطلع العام 2020.