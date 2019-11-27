تعرف على عقاب سفاح الكنغر في أستراليا

أفلت أسترالي من السجن بعدما أقر بذنبه بتهمة ممارسة أعمال وحشية في حق الحيوانات إثر قتله عمدا ما لا يقل عن عشرين كنغرا خلال قيادته السيارة (أ ف ب)

أقر شاب أسترالي بذنبه بتهمة ممارسة أعمال وحشية في حق الحيوانات، إثر قتله عمدا ما لا يقل عن عشرين كنغرا خلال قيادته السيارة، ما مكنه من الإفلات من السجن.

وحسب وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، عثر على جيف هذه الحيوانات وبينها صغيران، في سبتمبر على طرقات في جنوب شرق البلاد.

وذكر موقع «بيغا ديستركت نيوز» الإخباري أن ناثان سانغر (20 عاما) أقر خلال مثوله أمام محكمة بيغا بولاية نيو ساوث ويلز، الثلاثاء، بذنبه في مجزرة الحيوانات هذه التي دامت حوالي ساعة وأثارت موجة استنكار.

وأقر وكيل الدفاع عنه بأن الأعمال «الوحشية المجانية» التي ارتكبها موكله تسببت بـ«عذاب كبير لعدد كبير من الحيوانات الخائرة القوى»، وفق «فرانس برس».

وبفعل هذه الارتكابات التي تعاقَب بالسجن حتى خمس سنوات بتهمة قتل حيوان من خلال تعذبيه أو إطلاق النار عليه، حكم على ناثان سانغر الذي يخالف القانون للمرة الأولى بالقيام بـ500 ساعة من أعمال المنفعة العامة.

ولفت الموقع الإخباري إلى أنه بدأ بالقيام بأعمال تطوعية داخل ملجأ للحيوانات. دفع رجل ثان كان بحسب الشرطة داخل السيارة أثناء الواقعة، ببراءته وهو سيحاكم في يناير.