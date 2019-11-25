السجن في انتظار أميركية لتعريها في منزلها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 10:13 صباحا
مبنى الكابيتول، ولاية يوتا في سالت لايك سيتي، 2 أبريل 2001 (أ ف ب)

تنزهت في منزلها عارية الصدر بحضور أولاد زوجها، فأصبحت هذه الأميركية تواجه الحكم عليها بالسجن، وتدوين اسمها في قائمة المنحرفين جنسيا.

وكانت تيلي بوكانن (27 عاما) تجري أشغالا مع زوجها في مرأب منزلهما في ضاحية سالت لايك سيتي، عندما راح الجص يلطخ ملابسهما على ما جاء في رسالة وجهها محاميها ديفيد لاين إلى المدعي العام في ولاية يوتا المحافظة جدا (غرب)، وفق وكالة «فرانس برس».

فخلع الزوجان ملابسهما وواصلا عملهما ووصل بعد ذلك أطفال الزوج، وهم في سن التاسعة والعاشرة والثالثة عشرة، وشاهدوا زوجة والدهما عارية الصدر. وقالت لهم الشابة إنها مؤيدة القضايا النسوية وترى أنه يحق لها أن تكون عارية الصدر تماما مثل والدهم.

وذكرت صحيفة «سالت لايك تريبيون» أن الشرطة اطلعت على الحادث، عندما بدأت أجهزة الخدمات الاجتماعية التحقيق بشأن الأطفال في إطار قضية لا علاقة لها بزوجة والدهم. إلا أن والدتهم أبلغت السلطات بالحادث الذي اعتبرته «مثيرا للقلق».

ووجهت إلى تيلي بوكانن ثلاثة اتهامات من بينها «خدش الحياء أمام طفل»، التي قد تعرضها للسجن لسنة واحدة وإدراجها على قائمة المنحرفين جنسيا في الولاية لمدة عشر سنوات. ويطالب محاميها بوقف الملاحقات في حق موكلته معتبرا أن قانون الولاية مخالف للدستور.

وكتب في رسالته «لأن تولي بوكانن امرأة يعتبر صدرها العاري إباحيا ومنحرفا في حين أن صدر زوجها العاري يعتبر رمزا للقوة والفخر». وأضاف «تلاحق فقط بسبب جنسها»، مشددا على أن حقوقها المدنية منتهكة تاليا. ولا يتوقع صدور الحكم قبل أشهر عدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البحرية الأميركية تتحدى ترامب وتواصل إجراءات طرد «جندي داعش»
دولى
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
«داخلية الوفاق»: الحظر الجوي فوق طرابلس «جريمة» يعاقب عليها القانون الوطني ...
ليبيا
المسماري يعلن فرض «حظر جوي» فوق طرابلس
ليبيا
غضب في «أغاديز» بالنيجر بعد تراجع مواكب الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا
ليبيا
تراجع الدور الأميركي في الشرق الأوسط يثير قلق وزيرة الجيوش الفرنسية
دولى
السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
وزير الخارجية الأميركي يبحث مع بن زايد الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
منتخب مصر الأولمبي يفوز بـ«أمم أفريقيا» على حساب كوت ديفوار في مباراة مثيرة
رياضة عالمية
مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط عصابة تمتهن سرقة وبيع الآثار
ليبيا
آلاف اللبنانيين يحتفلون شعبيا بذكرى الاستقلال ويطالبون باستقلال جديد
عربى
موقع أميركي يكشف مساعي النايض في واشنطن لتشكيل حكومة.. ومسؤول أميركي سابق يشبهه ...
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: الثوم يطيل العمر