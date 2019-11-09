موظفون سود في «فيسبوك» يشتكون من «العنصرية»

قدمت «فيسبوك» اعتذارا رسميا، على خلفية تبادل عدد من الموظفين السود منشورا يقولون فيه إنهم يشعرون بالتحيز ضدهم.

وتمت مشاركة المنشور عبر منصة «ميديوم» التابعة للشبكة، وهو أضاء على النظرة المهينة لدى المديرين وزملاء العمل البيض وقسم الموارد البشرية، حسب «فرانس برس».

وقالت بيرتي طومسون، نائبة رئيس التواصل الداخلي، ردا على استفسار لوكالة «فرانس برس»: «لا ينبغي على أي شخص في فيسبوك أو في أي مكان تحمل هذا السلوك». وأضافت: «نحن آسفون. هذا الأمر يتعارض مع مبادئنا كشركة. نحن نستمع للجميع ونعمل بجد لتحسين أدائنا».

وجاء في المنشور: «نشعر في داخلنا بالحزن والغضب والاضطهاد والإحباط». وأضاف: «ونحن نعامل كل يوم (...) كما لو أننا لا ننتمي إلى هذا المكان».

وأكد المنشور أن الأجواء في الشركة أصبحت أسوأ خلال العام الماضي، خصوصا على صعيد التعامل بإنصاف مع العمال أصحاب البشرة الملونة، وعدم الاعتراف بجهودهم وتمكينهم.

ولفت إلى أن «المشكلة ليست فقط مع الموظفين السود من الجنسين. لا نريد كشف هوياتنا، لأن فيسبوك تقيم ثقافة عدائية يشعر من خلالها أي شخص غير أبيض بالخوف على وظيفته وسلامته إذا أبلغ عن أي سلوكيات سيئة».